З днем кухаря 2020: найкращі привітання і картинки
Міжнародний день кухаря і кулінара відзначається щорічно 20 жовтня. Це свято було засновано 2004 року, його ініціатором виступила Всесвітня асоціація кулінарних співтовариств.
Дана організація складається з близько 8 мільйонів кулінарів з різних держав. Так, на даний час День кухаря відзначається більш ніж у 70 країнах світу. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
З Днем кухаря: смс, вірші та проза
Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни не спеша,
От счастья пела чтоб душа!
***
Ми кухарів сьогодні вітаємо,
Адже знову свято в ваш дім прийшло!
Ми натхнення вам і надалі бажаємо,
Щоб кожного кухаря доля знайшла.
Бажаємо ми вам більше щасливих людей
Посмішок, теплих слів і гарних ідей!
***
Пусть ничего не пригорает
И соли пусть всегда хватает,
Всем нравится твоя стряпня.
С Днем повара тебя!
Достичь желаю совершенства,
На кухне получить главенство,
Придумать авторское блюдо
И лишь на счастье бить посуду!
***
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога!
***
Повар – маг кулинарии.
Он в своей родной стихии –
Значит в кухне, средь кастрюль –
Держит очень крепко руль.
Редким блюдом угостишь,
А вкусняшкой искусишь.
Вау, ты готовишь круто –
Объедимся за минуту!
Кулинарных вариантов,
Рецептурных бриллиантов,
Удивительных талантов!
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Із Днем кухаря тебе вітаю
І з ранечка побажаю
Енергійним завжди бути,
Щоб перемоги всі здобути,
Щоб страви не пригорали,
а грошей було чимало!
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Поздравляю самую вкусную профессию с праздником! Пусть Ваши изысканные кулинарные шедевры высоко ценят и съедают за минуту. Пускай жизнь будет такой же разносторонней и яркой, как количество вкусов и специй. Пусть работа, кроме высокой оплаты, приносит колоссальное удовольствие и реализацию своих талантов и способностей!
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Вітаю з Міжнародним днем кухаря. Бажаю нескінченних цікавих ідей і креативності в роботі, творчого натхнення і високого професіоналізму в своїй справі, доброго здоров'я і гарного настрою, бадьорості, енергії, благополуччя і великого успіху.
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С днем повара! Большой удачи, хорошего настроя, приятных впечатлений каждый день! Пусть и будни, и праздники будут приятными и оставляют после себя только хорошее послевкусие!
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Вітаю тебе з Міжнародним днем кухаря! Немає кращої професії, ніж твоя! Адже тільки в тебе є можливість кожен день творити і створювати кулінарні шедеври, радуючи і надихаючи, захоплюючи і закохуючи всіх у твої страви! Бажаю вируючого, киплячого життя, прекрасного, як найвишуканіші ласощі!
Картинки і листівки до Дня кухаря
День кухаря і кулінара: привітання
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.