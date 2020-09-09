З Днем краси! Найкращі привітання, компліменти та цитати
У середу, 9 вересня, відзначається Всесвітній день краси. Ідею свята 1955 року запропонував Міжнародний комітет естетики і косметології CIDESCO, який вважається головною міжнародною Асоціацією терапії краси у світі.
Цього дня прийнято вітати все прекрасне, що здатне принести естетичну насолоду; у свято також часто організовують конкурси краси. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
День краси 2020: смс, вірші та проза
С Днем красоты международным поздравляю!
Она пусть окружает нас везде.
Всем счастья и большой любви желаю,
Стремиться, разумеется, к своей мечте.
Пусть будет все вокруг прекрасно,
Пусть миром правит красота!
Пусть небосвод наш будет ясным,
Не угасает солнце никогда.
***
Перед вродою твого обличчя меркнуть навіть риси прекрасної Клеопатри. Ти як свіжа квітка, створена природою в момент, коли вона була в найкращому настрої. У тебе немає недоліків, ти – приклад ідеальної жінки, в якій дивним чином поєдналися краса і доброта – найрідкісніший коктейль.
***
К красоте стремятся люди,
Пусть же мир красивым будет.
Красота нас покоряет
И на подвиг вдохновляет.
Пусть же с вами навсегда
В жизни будет красота,
Пусть прекрасные мгновенья
Поднимают настроение!
***
Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.
***
Сегодня праздник точно твой,
Нет ни малейшего сомненья,
Своей волшебной красотой
Пленяешь всех без исключенья.
Желаю дальше расцветать
И быть такой же безупречной,
Прекрасной внешностью сражать
Всех наповал при каждой встрече!
***
Твоя неземна краса викликає захоплення, ти найяскравіша, мила, в тебе сліпуча усмішка та дивовижно гарні очі! Немає в світі дівчини, вродливішої за тебе! Ти чудо!
***
Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в работе. Праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех благ, высокой самооценки, добра, искреннего отношения, положительных эмоций.
Картинки та листівки до Дня краси
Цитати про красу
Закохатися можна в красу, але покохати – лише тільки душу! (Вільям Шекспір)
Справжня краса полягає все-таки в чистоті серця. (Махатма Ганді)
Краса врятує світ. (Федір Достоєвський)
Краса – це свобода. (Мерлін Монро)
Краса є у всьому, але не всім дано це бачити. (Конфуцій)
День краси: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru, UkrMedia.