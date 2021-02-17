З Днем кота: прикольні привітання, картинки та відео

У середу, 17 лютого, відзначається День кота в Європі. Його ініціатором виступила журналістка з Італії Клауді Ангелетті, яка 1990 року вирішила провести опитування серед читачів журналу Tuttogatto щодо дати для свята кішок. Вона тоді згадала про те, що цих тварин, особливо чорної масті, винищували за часів інквізиції, вважаючи посібниками злих духів.

Відзначати День кота саме 17 лютого запропонувала читачка Оріелла Дель Кол. Вона аргументувала це тим, що лютий є місяцем знака Водолія, тобто вільних і незалежних особистостей, таких як кішки, а також тим, що нещасливе число "17" не підходить для тварин з "декількома життями". Спочатку День кота відзначався в Італії, але згодом став популярним і в інших країнах Європи, зокрема в Україні та Польщі. До свята OBOZREVATEL публікує веселі привітання, картинки та листівки.

Ти втомивсь, прийшов додому,

Поруч буде хто з тобою?

На дивані хто лежить

І під ніс тобі мурчить?

Ну звичайно! Ваша кішка!

Полежить з тобою трішки,

Зразу злість твоя мине

І спокій до тебе прийде!

І в всесвітній кішок день

Нам привітати їх не лінь,

Наших кращих лікарів,

Наших відданих друзів!

***

Мягкое чудо, пушистый котенок.

Милый, красивый, чудесный, родной.

Ты такой нежный, как малый ребенок.

Тебя поздравляю я, самый смешной.

***

Мурчащие, пушистые,

Прекрасные создания,

Давно коты и кошечки

Нашли свое призвание.

Милейшие животные,

Пришли они в наш дом,

И тут же беззастенчиво

Они остались в нем.

Всемирный праздник котиков

Мы в этот день отметим,

Погладим кошек, а они

Любовью нам ответят!

***

Вітаю з Всесвітнім днем кішок! Нехай ваші улюбленці завжди будуть нам ласкавими друзями, втіхою і заспокоєнням. Милі вусаті пухнастики несуть у дім радість, щастя та приємні клопоти. Нехай вони завжди будуть здорові, грайливі, слухняні та надихають своїх власників!

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Поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, пушистых и загадочных домашних питомцев! Желаем вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть ваше общение приносит взаимную радость.

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Незвичайне сьогодні свято в найнезвичайнішої і водночас загадкової істоти – кішки. Привітай свого вусато-хвостатого друга, дай йому подвійну порцію ласощів, кинь клубок, нехай пограє. І, можливо, з цього дня кіт стане поважати твої капці, сон і територію холодильника. З Днем кішок!

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С Днем кошек! Желаю по жизни идти уверенной, гордой и грациозной кошачьей походкой, желаю, чтобы любовь и нежное мурлыканье пушистого любимца согревали в любую погоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США кіт своїми акробатичними трюками розсмішив клас під час онлайн-уроку. Кумедні кадри розлетілися мережею.

За матеріалами: pozdravok.ru.