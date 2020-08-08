З Днем кота 2020! Смішні картинки, відео, приколи

Всесвітній день кішок відзначається щорічно 8 серпня. Ініціатором свята 2002 року виступив Міжнародний фонд Animal Welfare.

У День кішки (інша назва – День кота) прийнято всіляко вшановувати заслуги цих тварин, показувати їм свою любов і прихильність. До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання, смішні картинки та відео.

З Днем кішок 2020: смс, вірші та проза

Ты устал, пришел домой,

Рядом будет кто с тобой?

На диване кто лежит

И под нос тебе мурчит?

Ну конечно! Это кошка!

Полежит с тобой немножко,

Сразу злость твоя пройдет

И спокойствие придет!

И в всемирный кошек день

Нам поздравить их не лень,

Наших лучших лекарей,

Наших преданных друзей!

***

З Днем кота Фото: Pixabay

Кіт, як мольфар, сидить біля вогню.

Шугають іскри, наче громовиці.

Й коханої кицюні юне ню

Жовтіє у жаских його зіницях.

Вона не йде... То з ким вона і де?!

Кіт гострить кігті, грізно й невблаганно.

Ось-ось на землю блискавка впаде

І гнів його прорветься ураганом.

Та ось вона прийшла й сказала: "Няв!"

Сховались гострі кігтики мольфара.

І сонце, як грайливе котеня,

Всміхнулося й гойднулося на хмарах.

***

Грациозны и красивы,

Иногда даже игривы,

Иногда очень горды:

"Человек, не подходи!"

Кошки много дарят счастья,

И кошатникам все ясно,

Без любимцев никуда,

Нет разлуке! Никогда!

Кошки нас всегда спасают,

Лечат нас, с нами играют,

Иногда поговорят.

Их поздравить каждый рад.

***

День кота: смішні картинки Фото: Pixabay

Коти ніколи зграями не ходять,

У кожного – свій тракт і манівці,

Свого життя свої таємні коди

Виписують вусаті мудреці.

І кожен з них – єдиний і столикий,

І кожен з них – і цезар, і вожак.

Під музику філософа-мурлики

Якось і я постановила так:

За будь-якого розкладу погоди

Сама собі ходи і не нявчи!

Чи то і я з котячої породи,

Чи так мене мій мудрий кіт навчив...

***

В день кошек хочу, чтоб они не болели,

Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,

Всегда пусть находят дорогу домой.

Приносят нам кошки тепло и уют,

Пускай же они в каждом доме живут!

***

Привітання з Днем кота 2020 Фото: Pixabay

Поздравляю с праздником всех кошек!

Мягких, добрых, ласковых, пушистых,

И больших, и маленьких, и крошек,

Белых, черных, рыжих и пятнистых!

Пусть мурлычат ласково и нежно,

Радостно с работы вас встречают,

Спят так сладко, мирно безмятежно,

Пусть ваш дом уютом наполняют!

***

Вітаю з Всесвітнім днем кішок! Нехай пухнасті вихованці завжди будуть нам ласкавими друзями, втіхою і заспокоєнням. Милі вусаті грудочки несуть у дім радість, щастя, приємні клопоти. Нехай вони завжди будуть здорові, грайливі, слухняні і надихають своїх власників!

***

З Днем кішок Фото: Pixabay

Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!

***

Вітаємо всіх власників і любителів прекрасних, пухнастих і загадкових домашніх вихованців! Бажаємо Вашому улюбленцю міцного здоров'я, активного довголіття, нехай Ваше спілкування приносить взаємну радість.

Листівки та картинки до Дня кота

Прикол про котів Фото: myprikol.com

Прикольні картинки до Дня кота Фото: mixnews.lv

Листівка до Дня кішок Фото: Pixabay

Прикольні поздоровлення з Днем кота Фото: Pinterest

Листівка до Дня кішок Фото: ggexp.ru

Картинка з Днем кота Фото: glavred.info

Прикольна картинки до Дня кішок Фото: Esquire

День кішок: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США знайшли найпохмурішу кішку в світі: кумедні фото і відео.

За матеріалами: pozdravok.ru, kulbabska.com.