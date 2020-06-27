З Днем Конституції: привітання, патріотичні вірші, картинки та відео

Основний закон держави було прийнято 1996 року. Фото: vedomosti-ua.com

У неділю, 28 червня, відзначається День Конституції України. Цього дня, рівно 24 роки тому, основний закон держави було прийнято на 5-й сесії Верховної Ради II скликання.

До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.

День Конституції України відзначається 28 червня unsplash.com

З Днем Конституції: смс, привітання у віршах і прозі

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

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В День Конституции Украины, этот важный праздник для всей нашей страны и каждого гражданина, желаем вам благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и уверенности в светлом будущем нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

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Конституцію України було прийнято 1996 року Pinterest

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!

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Пусть демократические принципы, закрепленные в украинской Конституции, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности будет в сердце каждого гражданина нашей страны. Желаем, чтобы мир и согласие способствовали дальнейшему развитию правового государства!

День Конституції 2020: листівки

З Днем Конституції України kyiv.sfs.gov.ua

Картинки з Днем Конституції cheline.com.ua

Листівки з Днем Конституції sunpp.mk.ua

Відео до Дня Конституції України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, законопроект про азартні ігри, який розробляли за участю підприємця Бориса Баума, порушує Конституцію України.

За матеріалами: maximum.fm.