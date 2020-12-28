З Днем кіно: привітання та листівки до свята

У понеділок, 28 грудня, відзначається Міжнародний день кіно. Це свято, яке відзначають усі кінематографісти та любителі кіно, приурочено до річниці презентації першого в історії платного кіносеансу. Це сталося 1895 року в Парижі.

До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.

Вірші, проза та смс у День кіно

З Міжнародним днем кіно,

Життя кращим робить воно.

Щоб життя було різноманітним,

Дивіться більше фільмів різних.

Нехай кіно вам допомагає

І настрій піднімає.

Нехай нам сил додасть воно.

Ура і хай живе кіно!

***

С Международным днем кино

Я вас сегодня поздравляю,

Красивых фильмов интересных,

Удачных лент вам пожелаю.

Выходят пусть шедевры только

И ждут награды мировые,

Пусть ждет успех и процветание,

Успехи ждут пускай большие.

***

З Днем кіно тебе я вітаю!

Це свято важливе, як не глянь.

Нехай кіно гарне знімають

Про добро, про дружбу та кохання.

Нехай поменше буде на екрані

Горя, болю, жорсткості та зла.

Кожен фільм нехай буде гарним

Тим, що багато в ньому добра.

***

Поздравляю с Днем кино и желаю, чтобы каждый день твоей жизни был таким же ярким, захватывающим и прекрасным, как эпизод из доброго фильма, чтобы кинолента твоей истории состояла только из кадров счастья и любви, эпизодов радости и успеха. И пусть любимое кино всегда поможет взбодриться, найти ответ и просто расслабиться.

***

У Міжнародний день кіно від щирого серця бажаю цікавих сюжетів на екранах і в житті, захоплюючих історій і чудових кінокартин, веселих переглядів і відмінного настрою, доброї удачі та високої моралі.

***

Вітаю з Днем кіно і хочу побажати великих чудес у житті, щасливих сюжетів, кадрів удачі та успіху, кохання та веселощів, щирих емоцій і приголомшливих відчуттів, незабутніх вражень і добрих кінофільмів, що дарують надію і чудовий настрій.

Листівки та картинки до Дня кіно

З Днем кіно youthfirst.org.uk

Привітання з Днем кіно 100cards.ru

Відео до Дня кіно

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 10 найкращих різдвяних епізодів з популярних серіалів. Також було опубліковано список з 10 романтичних фільмів для зимових вечорів.

За матеріалами: pozdravok.ru.