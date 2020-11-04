З Днем Казанської ікони Божої Матері: привітання, картинки та відео

У середу, 4 листопада, православні християни відзначають День Казанської ікони Божої Матері. У народі свято відоме як Казанська Осіння.

Цього дня віряни відвідують храми, щоб біля чудотворного образу помолитися про здоров'я близьких, сімейне щастя та мир на рідній землі. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, смс і проза в День Казанської ікони Божої матері

Пусть Казанская икона,

Защитит тебя от бед.

Мир и счастье будут дома,

А в душе надежды свет.

Богоматерь пусть поможет,

Исцелить от всех недуг.

Пусть проблемы не тревожат,

И царит любовь вокруг.

***

В день ікони Божої Матері Казанської

Від душі бажаю доброти і сили,

Щоб щастям, ніжністю і ласкою

Тебе Матір Божа нагородила.

Щоб завжди Вона тебе оберігала,

І підтримала у важкі хвилини,

Щоб завжди надію надавала,

Милість і удачу, і терпіння!

***

Пусть Божья Мать Вас охраняет,

От бед, тревог уберегает.

Добро, любовь и мир сулит

И веру в сердце сохранит!

Пускай иконы светлый лик

Семью всю Вашу озарит,

Врагов и хворь в дом не пускает

И всем Вам в жизни помогает!

***

Іконі Божої Матері Казанської,

Читаємо сьогодні молитви.

Від бід, хвороб, негоди і нещастя,

Ти нас і наших близьких захисти.

***

В день иконы Божьей Матери Казанской

Я желаю доброты и силы,

Чтобы счастьем, нежностью и лаской

Тебя Матерь Божья наградила.

Чтоб во всем тебя оберегала,

Поддержала в трудные мгновенья,

И всегда надежды придавала,

Милости, покоя и терпенья!

***

З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ Богородиці береже вас від болю, бід, всякого зла і недругів. Бажаю вам миру, тепла, достатку, благополуччя і здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!

***

В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.

***

У День Казанської ікони Божої Матері я від душі бажаю миру і благополуччя, здоров'я всій сім'ї та достатку, світлих надій і добрих помислів, міцної віри та сил. Нехай Казанська ікона завжди захистить від лих і недругів, нехай Матір Божа ніколи не дасть впасти і поникнути душею.

Листівки та картинки

Привітання з Днем Казанської ікони Божої матері glavred.info

Побажання в День Казанської ікони Божої матері theworldnews.net

Листівка в День Казанської ікони Божої матері YouTube

Картинка в День Казанської ікони Божої матері ot7.raskraski.link

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки буде вихідних в Україні на новорічні свята. Переддень Нового року, 31 грудня, в 2020 році припадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.

За матеріалами: pozdravok.ru.