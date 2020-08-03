З Днем кавуна 2020: оригінальні вітання зі святом, смс і картинки

У понеділок, 3 серпня, в світі відзначається День кавуна. Історія цього свята пов'язана з США, де прийнято святкувати Національний день кавуна. Так, Америка займає перше місце серед країн за кількістю поїдання цих плодів.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

День кавуна: смс, вірші та проза

В начале августа есть замечательный, вкусный праздник,

День арбуза отмечает и скромник, и проказник!

На бахчу пойдем, сорвем самый спелый мы арбуз,

И знаем точно, что он будет замечательный на вкус!

Спасибо арбузу, за то, что есть все вместе скажем,

И как мы его любим сегодня все покажем!

Приготовим фреш из сока королевы ягод,

И поделимся со всеми, ведь нам много его не надо!

***

День кавуна 2020 (фото: unsplash.com)

Солодке сонце в м’якоті дрімає…

Випльовуй кісточки чи проковтни,

Були скибки – і раптом їх немає!

Десерт найкращий літом – кавуни!

***

Красный, сочный, сладкий, сверху полосатый,

Непередаваемый на вкус, любимый наш арбуз!

Сегодня его день мы торжественно всей селом отмечаем,

И много богатого урожая этой ягоде желаем!

Пойдем собирать его с самого раннего утра,

Радуются взрослые, веселится сказочно детвора!

Мы пикник отметим вместе с нашим арбузом,

Песни пропоем, а после полежим и отдохнем!

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День кавуна відзначається 3 серпня (фото: unsplash.com)

Арбуз, арбузик ты бываешь очень разный,

А сегодня у тебя официальный, личный праздник!

Соберем друзей пойдем срывать самый огромный арбуз,

Чтобы замечательным он был, просто супер на вкус!

Торжественно его водрузим мы на обеденный стол,

Можно так его съесть или пустить на засол!

В любом виде он на вкус очень прекрасен,

И красив, и сладок, и просто весьма невероятен!

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3 серпня – Всесвітній день кавуна. Цей смугастий, солодкий смаколик не спроста має право на своє власне свято, адже він гарно тамує спрагу і смачний, і низькокалорійний.

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С Днем арбуза! Огромный, сладкий, освежающий, арбуз любую трапезу превратит в настоящий праздник. Это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В арбузе более 90% воды и всего около 6% сахара.

Картинки і листівки до Дня кавуна

Листівка з Днем кавуна (фото: otkritkiok.ru)

Картинка до Днем кавуна (фото: otkritkiok.ru)

Привітання з Днем кавуна (фото: otkritkiok.ru)

День кавуна: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вибрати кавун, обробити його і приготувати 5 страв: поради експертів.

За матеріалами: pozdravik.ru, gumenetska-gromada.gov.ua.