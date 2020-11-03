З Днем інженерних військ України 2020: найкращі привітання та листівки

День інженерних військ відзначається в Україні щорічно 3 листопада. Свято було встановлено 1999 року указом президента Леоніда Кучми.

Так, саме цей вид військ, виконуючи найскладніші завдання інженерного забезпечення, робить можливим проведення будь-яких операцій. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Мінувати поля або понтони будувати,

На вас надія інженерні війська,

Ви в армії незамінні ,

Та служба ваша нелегка.

Сьогодні я привітати зі святом вас усіх поспішаю,

Здоров'я і терпіння бажаю!

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Одночасно інженер і воїн:

Ти повинен завжди залишатися спокійним,

Щоб вибудувати грамотно всю оборону,

Щоб вчасно зробити на річці понтони.

Сапери, будівельники та інженери,

Нехай ваша робота не псує вам нерви.

Нехай гордістю буде для вас ваш мундир

І справедливий буде ваш командир!

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Військові, якими пишається вся країна,

Війська, які потрібні, неважливо – мир чи війна.

Війська, де часто помилитися можна тільки один раз.

Ми вдячні вам за службу в минулому і зараз!

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Кожен, хто хоч одного разу відчув страх, знає, що це таке. Кожен, хто служить в інженерних військах, готується перемогти всій страх – бо яка це служба, яка не може перемогти страх? Бажаємо вам стільки любові, дружби і поваги, щоб страх ніколи не виникав у серці мужчини самої мужньої частини української армії. З Днем інженерних військ!

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Дорогі наші воїни. Вітаємо вас з вашим професійним святом – Днем інженерних військ! Бажаємо Вам здоров'я, міцних мостів і надійних тилів!

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Батьківщині ти служиш серцем і розумом, і нехай все навкруги буде тихо-мирно, але хоробрість у тебе – левова, і не заради нагород, але заради перемоги, ти готовий гарненько подумати! Вітаємо з Днем інженерних військ! Посміхнися, підтягнися і живи гідно!

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Желаю счастья! Вам и себе, всем и каждому, всем вместе и каждому в отдельности! Счастья огромного, непрерывного, круглосуточного, всесезонного и круглогодичного! Да здравствует День инженерных войск Украины!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міноборони показало видовищні кадри з випробувань нової української зброї. Їх провели в межах масштабних ракетних випробувань.

За матеріалами: ukr.media.