З Днем інформатики 2020: найкращі привітання та листівки

У п'ятницю, 4 грудня, в Україні та інших країнах відзначається День інформатики. Так, цього дня 1948 року в СРСР було зареєстровано винахід цифрової електронно-обчислювальної машини. Творцями першої радянської ЕОМ були член-кореспондент АН СРСР Ісаак Брук та інженер Башир Рамєєв.

До свята всіх, хто має стосунок до комп'ютерних технологій, OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День інформатики

С днем информатики тебя

Поздравляю я!

Будь всегда простым,

Сегодня не грустим!

Сегодня от экрана

Прогонит даже мама.

Веселитесь все друзья,

С днем технологий и тебя!

***

Минають дні, минають роки,

Прогрес крокує повсякчас,

І вже новиночки науки

Прийшли до школи і до нас.

Просторий клас, а в нім машини

І кожному – як би пізнать

Світ, що несе в собі таїни,

Твій розум прагне розгадать.

Тож не барімося, до діла –

Вивчай ти інформатику завжди!

***

Запрограммируем удачу

В день информатики нам всем!

Еще и счастья бы в придачу,

И много знаний без проблем!

Логично выстроились звезды,

Им этот праздник по душе,

И с праздником, пока не поздно,

Шлю поздравления тебе!

***

Інформатика – наука всім потрібна нині,

Тож купіть батьки, комп’ютер донечці і сину.

Ну, звичайно, учнів вдома ще комп’ютери не ждуть

Та освоїть цю науку можна в школі, прямо тут!

І вітання красне й щире вчителям чудовим.

***

Сегодня праздник – день информатики,

Мы поздравляем вас – компьютерные математики!

Пусть компьютер не глючит, и не виснут программы,

И всегда очень чётко горят диаграммы!

Программисты, сисадмины – вы с компьютером на ты,

Вам всем стабильной работы инета и в сети чистоты!

Дарим вам мы свой маленький поздравок,

Пусть работать поможет эта пара радостных строк!

***

Вітаю з Днем інформатики та бажаю завжди мати важливу інформацію для успіху, надійний антивірус від проблем і недугів. Успіхів у роботі і тільки високих результатів, наполегливості, кмітливості та удачі для досягнень поставлених цілей.

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Поздравляем всех причастных с Днем информатики. Мы живем в мире нулей и единиц, мире, где технологии окружают нас каждую секунду. Пусть же это чудо никогда не становится унылой рутиной, а вы, те, кто причастен к технологическому прогрессу, программированию, информатике и всем смежным отраслям, делаете этот мир лучше каждый день и каждый час.

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З Днем інформатики! Нехай добрі спогади на диску твоєї пам'яті не зможе видалити жоден вірус, нехай кожен день дарує можливість здійснювати прорив у діяльності та створювати новітню програму щастя в своєму житті.

Картинки і листівки до Дня інформатики

Листівка в День інформатики csi.tsu.ru

Картинка до Дня інформатики ppt-online.org

Привітання з Днем інформатики ppt-online.org

Відео до Дня інформатики

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Канаді IT-компанія дала своїм співробітникам по 1000 доларів через коронавірус – на купівлю устаткування для роботи з дому.

За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.