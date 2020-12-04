З Днем інформатики 2020: найкращі привітання та листівки
У п'ятницю, 4 грудня, в Україні та інших країнах відзначається День інформатики. Так, цього дня 1948 року в СРСР було зареєстровано винахід цифрової електронно-обчислювальної машини. Творцями першої радянської ЕОМ були член-кореспондент АН СРСР Ісаак Брук та інженер Башир Рамєєв.
До свята всіх, хто має стосунок до комп'ютерних технологій, OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в День інформатики
С днем информатики тебя
Поздравляю я!
Будь всегда простым,
Сегодня не грустим!
Сегодня от экрана
Прогонит даже мама.
Веселитесь все друзья,
С днем технологий и тебя!
***
Минають дні, минають роки,
Прогрес крокує повсякчас,
І вже новиночки науки
Прийшли до школи і до нас.
Просторий клас, а в нім машини
І кожному – як би пізнать
Світ, що несе в собі таїни,
Твій розум прагне розгадать.
Тож не барімося, до діла –
Вивчай ти інформатику завжди!
***
Запрограммируем удачу
В день информатики нам всем!
Еще и счастья бы в придачу,
И много знаний без проблем!
Логично выстроились звезды,
Им этот праздник по душе,
И с праздником, пока не поздно,
Шлю поздравления тебе!
***
Інформатика – наука всім потрібна нині,
Тож купіть батьки, комп’ютер донечці і сину.
Ну, звичайно, учнів вдома ще комп’ютери не ждуть
Та освоїть цю науку можна в школі, прямо тут!
І вітання красне й щире вчителям чудовим.
***
Сегодня праздник – день информатики,
Мы поздравляем вас – компьютерные математики!
Пусть компьютер не глючит, и не виснут программы,
И всегда очень чётко горят диаграммы!
Программисты, сисадмины – вы с компьютером на ты,
Вам всем стабильной работы инета и в сети чистоты!
Дарим вам мы свой маленький поздравок,
Пусть работать поможет эта пара радостных строк!
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Вітаю з Днем інформатики та бажаю завжди мати важливу інформацію для успіху, надійний антивірус від проблем і недугів. Успіхів у роботі і тільки високих результатів, наполегливості, кмітливості та удачі для досягнень поставлених цілей.
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Поздравляем всех причастных с Днем информатики. Мы живем в мире нулей и единиц, мире, где технологии окружают нас каждую секунду. Пусть же это чудо никогда не становится унылой рутиной, а вы, те, кто причастен к технологическому прогрессу, программированию, информатике и всем смежным отраслям, делаете этот мир лучше каждый день и каждый час.
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З Днем інформатики! Нехай добрі спогади на диску твоєї пам'яті не зможе видалити жоден вірус, нехай кожен день дарує можливість здійснювати прорив у діяльності та створювати новітню програму щастя в своєму житті.
Картинки і листівки до Дня інформатики
Відео до Дня інформатики
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Канаді IT-компанія дала своїм співробітникам по 1000 доларів через коронавірус – на купівлю устаткування для роботи з дому.
За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.