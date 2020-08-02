З Днем Іллі 2020: привітання у віршах і прозі, смс, відео, картинки

В Україні та інших країнах 2 серпня відзначається Ільїн день. Так, православна церква в неділю шанує пам'ять пророка Іллі, одного з найшанованіших святих в християнстві.

До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

З Днем Іллі 2020: смс, вірші та проза

Ільїн день настав, а значить,

З тим вітаю тебе!

Від душі бажаю щастя і удачі,

І збулася, звичайно, щоб мрія.

Нехай переслідує везіння,

Нехай обійме позитив.

Геть йдуть нехай сумніви,

Ну, а поруч буде креатив.

***

В начале августа мы день Ильи отмечаем,

В этот праздник работать не желаем,

Чтоб умилостивить грозного святого,

И отвести молнию от дома.

Пусть будет праздник для Вас счастливым,

И радостно войдёт в семейный Ваш уют,

Пускай с дождями торопливо,

Все невзгоды от Вас уйдут.

***

Привітання з Днем Іллі Pinterest

Святим пророком був Ілля,

В молитві дощ просив у Бога,

Попередником був Христа,

Великим став пророком.

Бажаю щастя і добра,

Любові, тепла в серцях і світла,

Щоб Слово Боже вам завжди

Плід в життя приносило.

Плід духу: радість, мир, любов,

Довготерпіння і добрість.

Нехай віра наповнює вас,

Праведність і святість!

***

Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

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Нехай сьогодні Ілля Пророк обдарує тебе і твою родину благами, удачею, вбереже ваш рідний дім від зла й напасті! Бажаємо душевного спокою, вірних друзів! Нехай робота буде завжди в радість!

***

Всех верующих людей с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, дурных мыслей и плохих поступков!

Ільїн день: листівки та картинки

Побажання в Ільїн день bonnycards.ru

Картинки з Днем Іллі bonnycards.ru

Листівка з Днем Іллі bonnycards.ru

Ільїн день: анімаційне привітання liveinternet.ru

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Ільїн день, а також публікував молитви святому пророку Іллі.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.