З Днем художника 2020: привітання, листівки та відео
У вівторок, 8 грудня, відзначається Міжнародний день художника. Це професійне свято було засновано Міжнародною асоціацією "Мистецтво народів світу" 2007 року.
День художника відзначають не тільки професіонали живопису та його любителі, але й усі любителі прекрасного. Цього дня проводяться різні заходи: виставки, перфоманси, майстер-класи, інсталяції. До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
Вірші, проза та смс в День художника
Пусть вдохновенье чаще посещает,
От красоты, что жизнь так освещает
Звенит пусть колокольчиком всегда
Душа художника, творить зовет мечта.
Работалось всегда, чтоб хорошо,
А в сердце было и покойно, и тепло,
Всегда ценить любой короткий миг,
Особого рассвета первый робкий блик.
Когда темно, чтоб видели душой!
Работы замечательной, известности большой!
Успехов вам в погоне за мечтой!
***
З святом тебе, художниця!
Ти долі своєї заручниця,
В яскравому світі ти живеш,
Вірю, щастя ти знайдеш!
Нехай завжди мрії збуваються,
Всі бажання виконуються,
Кожна мить чарівною буде,
Адже добро несеш ти людям!
***
Художникам желаю верной музы,
Чтобы полотна отражали красоту.
Чтобы работы ваши высоко ценили,
Чтоб каждый смог реализовать мечту.
Пусть краски жизни не поблекнут,
Пускай любовь добавит колорит.
Пускай доход к вам постоянно липнет,
Судьбы неровность пускай не смеют злить.
***
Ти завжди твориш шедеври,
Тільки пензлик знаходять руки.
Зі святом тебе, художник,
Нехай душа не знає туги.
***
Сегодня день художников,
Мы их поздравить рады,
пожелаем успехов,
И большой награды,
Здоровья чтобы крепкое,
Судьба и муза верные,
В работе шло развитие,
И нужные события,
и не иссякнет вдохновение,
Не будет в жизни сожаления,
А только радость, и удача
И больше вот никак иначе.
***
Вітаю з Днем художника. Від щирого серця я бажаю великих шедеврів у творчості, натхнення і наснаги, цікавих ідей і успішної передачі свого сприйняття світу в своїх роботах, міцного здоров'я, великого щастя і вірного кохання.
***
Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника!
***
З днем художника! Бажаю написати свою картину життя такою, якою бажає уявити її душа. Нехай вона буде грати яскравими фарбами, а небо буде ясним, блакитним і чистим. Бажаю завжди щастя відчувати і бачити посмішку на рідних обличчях.
Картинки і листівки до Дня художника
Відео до Дня художника
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За матеріалами: pozdravok.ru.