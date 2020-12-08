З Днем художника 2020: привітання, листівки та відео

У вівторок, 8 грудня, відзначається Міжнародний день художника. Це професійне свято було засновано Міжнародною асоціацією "Мистецтво народів світу" 2007 року.

День художника відзначають не тільки професіонали живопису та його любителі, але й усі любителі прекрасного. Цього дня проводяться різні заходи: виставки, перфоманси, майстер-класи, інсталяції. До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

Пусть вдохновенье чаще посещает,

От красоты, что жизнь так освещает

Звенит пусть колокольчиком всегда

Душа художника, творить зовет мечта.

Работалось всегда, чтоб хорошо,

А в сердце было и покойно, и тепло,

Всегда ценить любой короткий миг,

Особого рассвета первый робкий блик.

Когда темно, чтоб видели душой!

Работы замечательной, известности большой!

Успехов вам в погоне за мечтой!

***

З святом тебе, художниця!

Ти долі своєї заручниця,

В яскравому світі ти живеш,

Вірю, щастя ти знайдеш!

Нехай завжди мрії збуваються,

Всі бажання виконуються,

Кожна мить чарівною буде,

Адже добро несеш ти людям!

***

Художникам желаю верной музы,

Чтобы полотна отражали красоту.

Чтобы работы ваши высоко ценили,

Чтоб каждый смог реализовать мечту.

Пусть краски жизни не поблекнут,

Пускай любовь добавит колорит.

Пускай доход к вам постоянно липнет,

Судьбы неровность пускай не смеют злить.

***

Ти завжди твориш шедеври,

Тільки пензлик знаходять руки.

Зі святом тебе, художник,

Нехай душа не знає туги.

***

Сегодня день художников,

Мы их поздравить рады,

пожелаем успехов,

И большой награды,

Здоровья чтобы крепкое,

Судьба и муза верные,

В работе шло развитие,

И нужные события,

и не иссякнет вдохновение,

Не будет в жизни сожаления,

А только радость, и удача

И больше вот никак иначе.

***

Вітаю з Днем художника. Від щирого серця я бажаю великих шедеврів у творчості, натхнення і наснаги, цікавих ідей і успішної передачі свого сприйняття світу в своїх роботах, міцного здоров'я, великого щастя і вірного кохання.

***

Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника!

***

З днем художника! Бажаю написати свою картину життя такою, якою бажає уявити її душа. Нехай вона буде грати яскравими фарбами, а небо буде ясним, блакитним і чистим. Бажаю завжди щастя відчувати і бачити посмішку на рідних обличчях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, художник з Індії створив малюнки з акварелі та осіннього листя. Як зізнається Аллен Шоу, осінь – його улюблена пора року.

За матеріалами: pozdravok.ru.