З Днем грибника 2020: кумедні привітання та картинки

У суботу, 3 жовтня, відзначається Всесвітній день грибника. Це неофіційне свято відзначається в самий розпал грибного сезону.

До свята OBOZREVATEL підготував кумедні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем грибника: смс, вірші та проза

Собираешься ты в лес, ну, а мы пока,

Тебя поздравим от души с Днем грибника!

Лукошко подарим, и компас в придачу,

Чтоб дорогу не забыл ты назад, на дачу!

Чтоб лукошко было полным, до краев,

Чтоб тишину нарушала трель соловьев,

Чтоб на пути твоем мухоморы не попадались,

И, конечно, чтобы комары не кусались!

***

В теплый день, в холодный ветер, даже если дождь польет.

Он на тихую охоту в лес с лукошечком идет.

И, когда под слоем листьев под ногами гриб возник,

Вот тогда, без ложной лести, праздник празднует грибник!

***

Есть в году чудесный день – грибника!

Мухомор не тронет его ловкая рука,

Ищет зорким взглядом он жирный боровик,

Он не любитель! Он – профессиональный грибник!

И поверьте, без трофея грибник не останется,

По тропе сто раз пройдёт, еще сто раз оглянется,

И найдет! Да столько, что и не снилось вам!

Давайте радость праздника, разделим пополам!

***

Ну, как грибнику в этот день устоять?

Собрались его друзья поздравлять,

Но, не тут-то было, ребята! Грибник убегает,

И на ходу в лукошко грибы собирает!

Сейчас же сезон! Как пропустить?

А с вами, друзья, даже не знаю, как быть,

Идите-ка домой, грибнику совсем не до вас,

У него грибным азартом горит глаз!

***

Вітаємо зі Всесвітнім днем грибника! У теплу, дощову, холодну погоду кожен грибник в ліс з кошиком йде. Бажаємо зібрати добрий урожай якісних грибів і відсвяткувати свято смачним блюдом.

***

С Днем грибника! Дождя тебе в лесу!

Чтоб вырос гриб после дождя, даже на носу!

Чтобы роща грибная тебя окружала!

И чтоб вокруг тебя соседей было мало!

Чтоб все тебе досталось, и лисичка, и опенок,

Чтоб радовался празднику ты, как ребенок,

Чтоб из грибов были даже котлеты,

Салаты, супы, шашлыки и паштеты!

Кумедні картинки до Дня грибника

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто святкує День ангела 3 жовтня.

За матеріалами: pozdravik.ru.