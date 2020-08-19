З Днем фотографії 2020! Найкращі привітання і картинки

У середу, 19 серпня, відзначається Всесвітній день фотографії. Це свято 2009 року заснував фотограф з Австралії Корскі Ара.

Так, саме цього дня в 1839 році уряд Франції викупив патент хіміка Луї Жака Манді Дагера на дагеротип – ранній фотографічний процес. До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі смс, вірші, прозу, листівки, картинки та відео з привітаннями.

З Днем фотографії: смс, вірші та проза

У день твій професійний

Я бажаю класних днів,

Яскравих, чітких фотографій,

Живи, знімай і багатій!

***

В день фотографии желаем

Мы всем фотографам успехов,

Пусть на их снимках будет больше

Улыбок, радости и смеха,

Пусть удаются им пейзажи,

Портреты и предметов фото,

Отдачу и большой достаток

Пускай приносит им работа!

***

Фотограф днями ракурси шукає,

На кнопку заповзято натискає.

Знайти шедеври – ось його мета,

Їх вибрати задача не проста.

***

Фотографироваться любят

Почти все взрослые и дети,

День фотографии сегодня

Все отмечают на планете,

Пусть будет больше фотокадров,

Сюжетов много самых разных,

Пускай останется на снимках

Эмоций много ярких, классных!

***

Всесвітній день фотографії відзначається з 2009 року Pinterest

З Днем фотографа вас вітаю,

Кадрів красивих вам побажаю.

Хай фотоапарат ніколи не підводить,

А об'єктив побільше кадрів ловить.

***

В день фотографии желаем

Фотографам всем вдохновенья,

А их моделям и клиентам –

Фотогеничности, терпенья,

Пусть кадров будет классных много,

И техника пусть не подводит,

Пусть каждый мастер нужный ракурс

И освещение находит!

***

Поздравляю со Всемирным днем фотографии и хочу пожелать, чтобы жизнь твоя состояла из ярких фрагментов, счастливых элементов, веселых случаев, искренних улыбок, чудесных эмоций и прекрасных дней, которые в любой момент можно запечатлеть, и спустя любое время любоваться их красотой, вспоминая ту радость и удовольствие сердца, наслаждение и вдохновение души.

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Щиро вітаємо усіх фотографів, бажаємо вам залишатися чарівниками, здатними зберегти найбільш казкові моменти нашого життя!

Листівки та картинки до Дня фотографії

Картинки з Днем фотографа radiotrek.rv.ua

Привітання з Днем фотографії otkritkiok.ru

Листівка до Дня фотографа ot7.raskraski.link

Всесвітній день фотографії: відео

Раніше OBOZREVATEL публікував заборонені фотографії справжнього СРСР.

За матеріалами: pozdravok.ru, radiotrek.rv.ua.