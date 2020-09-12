З Днем фізкультури й спорту України: найкращі привітання та листівки

У суботу, 12 вересня, відзначається День фізкультури і спорту України. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука 1994 року й з тих пір святкується кожної другої суботи вересня.
До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.
День фізкультури Україна 2020: смс, вірші та проза
День фізичної культури
Відзначає весь народ.
Ось і я вас привітаю,
Побажаю нагород.
Завжди буде місце спорту
Хай у вашому житті.
На життєвім п’єдесталі
Будь завжди на висоті.
***
В День спорта Украины
Я сил тебе желаю,
Всегда ешь витамины,
Пусть мышцы нарастают!
От утренней пробежки
Отлынивать не стоит,
Беги вперед, не мешкай
И закаляй здоровье!
***
Із днем фізичної культури!
Рух – це здоров’я, рух – життя.
Хай настрій буде не похмурим,
Ентузіазму без кінця.
Долайте цілі і вершини,
Вперед ідіть до перемог,
Розвитку форми без упину,
Любов’ю буде нехай спорт!
***
Спорт – важнейшее занятье,
Это знаем с детства мы.
Я желаю, чтоб дружили
С физкультурой чаще вы.
Пусть крепчает тело ваше,
Мышцы сталью обрастут.
Ну а новые рекорды
На свершения подтолкнут.
***
З Днем спорту вас щиро вітаю
Міцного здоров’я і щастя бажаю,
Мужності, сили, краси і натхнення,
Шалених результатів у сьогоденні!
Хай буде прямою до мети дорога,
Чекають вас у житті перемоги!
***
Сегодня День физической культуры и спорта Украины, так что пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!
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Працювати, працювати, і ще раз працювати – ось формула успіху знаменитих спортсменів. Бажаю багато роботи, багато віри в себе, і багато задоволення від першого і другого. З Днем фізкультури і спорту!
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Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю силы и ума, здоровья и уверенности, оптимизма и бодрости, свободы выбора и твёрдости характера. Желаю активных движений по жизни: и в работе, и на отдыхе, и даже в танцах в тапочках по дому.
З Днем фізкультури: картинки та листівки
День фізкультури і спорту: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru.
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