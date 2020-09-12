З Днем фізкультури й спорту України: найкращі привітання та листівки

У суботу, 12 вересня, відзначається День фізкультури і спорту України. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука 1994 року й з тих пір святкується кожної другої суботи вересня.

До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.

День фізкультури Україна 2020: смс, вірші та проза

День фізичної культури

Відзначає весь народ.

Ось і я вас привітаю,

Побажаю нагород.

Завжди буде місце спорту

Хай у вашому житті.

На життєвім п’єдесталі

Будь завжди на висоті.

***

В День спорта Украины

Я сил тебе желаю,

Всегда ешь витамины,

Пусть мышцы нарастают!

От утренней пробежки

Отлынивать не стоит,

Беги вперед, не мешкай

И закаляй здоровье!

***

Із днем фізичної культури!

Рух – це здоров’я, рух – життя.

Хай настрій буде не похмурим,

Ентузіазму без кінця.

Долайте цілі і вершини,

Вперед ідіть до перемог,

Розвитку форми без упину,

Любов’ю буде нехай спорт!

***

Спорт – важнейшее занятье,

Это знаем с детства мы.

Я желаю, чтоб дружили

С физкультурой чаще вы.

Пусть крепчает тело ваше,

Мышцы сталью обрастут.

Ну а новые рекорды

На свершения подтолкнут.

***

З Днем спорту вас щиро вітаю

Міцного здоров’я і щастя бажаю,

Мужності, сили, краси і натхнення,

Шалених результатів у сьогоденні!

Хай буде прямою до мети дорога,

Чекають вас у житті перемоги!

***

Сегодня День физической культуры и спорта Украины, так что пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!

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Працювати, працювати, і ще раз працювати – ось формула успіху знаменитих спортсменів. Бажаю багато роботи, багато віри в себе, і багато задоволення від першого і другого. З Днем фізкультури і спорту!

***

Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю силы и ума, здоровья и уверенности, оптимизма и бодрости, свободы выбора и твёрдости характера. Желаю активных движений по жизни: и в работе, и на отдыхе, и даже в танцах в тапочках по дому.

З Днем фізкультури: картинки та листівки

День фізкультури і спорту: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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