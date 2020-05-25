З Днем філолога: листівки, смс, привітання у віршах і прозі, відео до свята
У понеділок, 25 травня, в Україні та в інших країнах колишнього СРСР відзначається День філолога. Це професійне свято вчителів, викладачів мови і літератури, літературознавців, перекладачів, бібліотекарів та всіх тих, хто має філологічну освіту.
День філолога святкується на наступний день після Дня слов'янської писемності і культури. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, смс, відео, привітання у віршах та прозі.
День філолога: смс, вірші та проза
Філології наука
Не для кожного ясна!
Непроста це штука
І не кожному дана.
За справжнього філолога
Наливай вина!
І нехай же вип’ють
За них всі до дна!
***
Хороший прикметник:
Розумна, красива,
Добра, щаслива.
Круті дієслова: радіти, жити,
Любити, шукати, мати, творити.
Нехай поєднуються завжди
З іменником доля всі ці слова.
***
Язык родной нам очень важен,
Как будто воздух и вода,
Филологам мы дружно скажем –
Здоровья вам на все года!
***
Слів прекрасних ви майстри,
Культурна підмога,
Нехай легкою буде
Філологам дорога!
Ми вітаємо з вашим днем,
Шлем палкий вам привіт!
Салюти в вашу честь хай лунають
Гучно на весь світ!
***
Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!
Листівки до Дня філолога
День філолога: відео
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За матеріалами: v24.com.ua, pozdravok.ru.