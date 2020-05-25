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25 травня • оновлено в 06:19
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З Днем філолога: листівки, смс, привітання у віршах і прозі, відео до свята

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У понеділок, 25 травня, в Україні та в інших країнах колишнього СРСР відзначається День філолога. Це професійне свято вчителів, викладачів мови і літератури, літературознавців, перекладачів, бібліотекарів та всіх тих, хто має філологічну освіту.

День філолога святкується на наступний день після Дня слов'янської писемності і культури. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, смс, відео, привітання у віршах та прозі.

День філолога відзначається 25 травня

День філолога відзначається 25 травня

День філолога: смс, вірші та проза

Філології наука

Не для кожного ясна!

Непроста це штука

І не кожному дана.

За справжнього філолога

Наливай вина!

І нехай же вип’ють

За них всі до дна!

***

З Днем філолога

З Днем філолога

meim.kneu.edu.ua

Хороший прикметник:

Розумна, красива,

Добра, щаслива.

Круті дієслова: радіти, жити,

Любити, шукати, мати, творити.

Нехай поєднуються завжди

З іменником доля всі ці слова.

***

Гіфка з Днем філолога

Гіфка з Днем філолога

otkritkiok.ru

Язык родной нам очень важен,

Как будто воздух и вода,

Филологам мы дружно скажем –

Здоровья вам на все года!

***

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Шлем палкий вам привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

***

Привітання з Днем філолога

Привітання з Днем філолога

Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!

Листівки до Дня філолога

Листівки з Днем філолога

Листівки з Днем філолога

kumlk.kpi.ua

День філолога 2020: картинки і смс

День філолога 2020: картинки і смс

День філолога

День філолога

День філолога: відео

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За матеріалами: v24.com.ua, pozdravok.ru.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
російська мова українська мова освіта свято
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