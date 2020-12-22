З Днем енергетика: привітання та листівки до свята

Анна Паскевич Свята 06:00, 22.12.2020

У вівторок, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика. Свято було встановлено 1993 року указом президента Леоніда Кравчука.

OBOZREVATEL публікує вірші, прозу, смс, картинки, листівки та відео з привітаннями.

Вірші, проза та смс в День енергетика

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.

Пускай не гаснут никогда

В твоих глазах огни,

Пусть током электрическим

Бьет только от любви.

Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.

***

Нехай енергія всесвіту

Допомагає яскравіше жити,

Адже почесно, безсумнівно,

Енергетиками бути!

Нехай очі завжди сяють,

Ніби лампочка в 100 ват,

І на світ навколо дивляться

Із задоволенням завжди!

***

В День энергетика желаю:

Пусть бьет энергия ключом,

Короткие все замыкания

Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,

Любви божественной, тепла,

Пускай везет вам в жизни личной

И в гору пусть идут дела.

***

З Днем енергетика. Бажаю яскравого і світлого життя без високої напруги, відмінної і безпечної роботи без аварійних ситуацій. Нехай твоя праця завжди буде в пошані, життя постійно дарує великі можливості, успіхи і посмішки рідних.

***

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, сил, енергії, міцного здоров'я та особистого щастя!

***

Поздравляю с Днем энергетика и от всего сердца желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и благополучия.

***

З Днем енергетика! Бажаю бути енергетиком не тільки в роботі, але й у житті. Нехай енергії в тобі виробляється стільки, щоб на всю планету вистачало, щоб підкорювати нові і нові горизонти. Зі святом!

Картинки і листівки

Привітання з Днем енергетика
v24.com.ua
З Днем енергетика
eenergy.media
День енергетика
foraenergy.ru

Відео до Дня енергетика

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України призначив Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики. Рішення прийняли на екстреному кадровому засіданні.

За матеріалами: pozdravok.ru.

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