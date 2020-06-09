З Днем друзів! Прикольні привітання у віршах і прозі, картинки та смс

У вівторок, 9 червня, відзначається Міжнародний день друзів. Це свято є чудовою нагодою зателефонувати або написати старим друзям, щоб сказати теплі слова та поділитися приємними спогадами.
До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем друзів
osoblyva.com
З Днем друзів 2020: смс, вірші та проза
З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і злата.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Посмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
***
Прикольні поздоровлення з Днем друзів
otkritkiok.ru
Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
День друзів 2020
ukrainians.today
День друзей – особый праздник,
Это очень важный день.
Другом быть большое счастье,
Также, как иметь друзей.
Другом быть бывает трудно
И не вовремя порой,
С ним не будет сложно, нудно,
Он всегда, везде с тобой.
Поздравляю с этим чудным
Днем родных душей людей.
Будь всегда хорошим другом
И не забывай друзей!
Я желаю этот праздник
Встретить весело и дружно.
Смеха, радости и счастья
И большой и крепкой дружбы.
***
Листівки з Днем друзів
otkritkiok.ru
Мої дорогі друзі, дякую за те, що ви в мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Вірю, що з роками наша дружба буде тільки міцніти!
***
Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!
Картинки в День друзів
Привітання з Днем друзів
Гіфка з Днем друзів
otkritkiok.ru
Анімаційні листівки в День друзів
otkritkiok.ru
Вірші в День друзів
otkritkiok.ru
Побажання в День друзів
otkritkiok.ru
Картинки з Днем друзів
otkritkiok.ru
Відео з привітаннями до Дня друзів
Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в червні 2020 року.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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