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9 червня • оновлено в 10:37
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З Днем друзів! Прикольні привітання у віршах і прозі, картинки та смс

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У вівторок, 9 червня, відзначається Міжнародний день друзів. Це свято є чудовою нагодою зателефонувати або написати старим друзям, щоб сказати теплі слова та поділитися приємними спогадами.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем друзів

З Днем друзів

osoblyva.com

З Днем друзів 2020: смс, вірші та проза

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

***

Прикольні поздоровлення з Днем друзів

Прикольні поздоровлення з Днем друзів

otkritkiok.ru

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

***

День друзів 2020

День друзів 2020

ukrainians.today

День друзей – особый праздник,

Это очень важный день.

Другом быть большое счастье,

Также, как иметь друзей.

Другом быть бывает трудно

И не вовремя порой,

С ним не будет сложно, нудно,

Он всегда, везде с тобой.

Поздравляю с этим чудным

Днем родных душей людей.

Будь всегда хорошим другом

И не забывай друзей!

Я желаю этот праздник

Встретить весело и дружно.

Смеха, радости и счастья

И большой и крепкой дружбы.

***

Листівки з Днем друзів

Листівки з Днем друзів

otkritkiok.ru

Мої дорогі друзі, дякую за те, що ви в мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Вірю, що з роками наша дружба буде тільки міцніти!

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!

Картинки в День друзів

Привітання з Днем друзів

Привітання з Днем друзів

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Гіфка з Днем друзів

Гіфка з Днем друзів

otkritkiok.ru

Анімаційні листівки в День друзів

Анімаційні листівки в День друзів

otkritkiok.ru

Вірші в День друзів

Вірші в День друзів

otkritkiok.ru

Побажання в День друзів

Побажання в День друзів

otkritkiok.ru

Картинки з Днем друзів

Картинки з Днем друзів

otkritkiok.ru

Відео з привітаннями до Дня друзів

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в червні 2020 року.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
новини свято
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