З Днем друзів: кумедні привітання та листівки
У вівторок, 24 листопада, відзначається День завоювання друзів і здійснення впливу на людей, або, скорочено, День друзів.
Це свято запропонували відзначати в США в день народження психолога і письменника Дейла Карнегі, автора популярної книги "Як здобувати друзів і впливати на людей". Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував привітання до Дня друзів у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Поздравить я хочу скорей
Всех дорогих моих друзей,
Вам пожелать добра и света,
В душе всегда чтоб было лето,
Улыбок, радости, веселья,
Любви, достатка вашим семьям,
Хочу, чтоб чаще мы встречались
И никогда не расставались!
***
У цей день хочу друзів привітати,
Подарувати вам теплі слова.
Не можу без вас себе уявити,
Дружба наша істинно міцна!
Я хочу, щоб були ви здорові,
Щастя просто било через край,
Щоб небо було волошковим,
Цілий рік в душі – квітучий май!
Щоб наша дружба не закінчувалася,
Їй перешкоди були не страшні,
Щоб в серці назавжди залишилися
Наші сподівання і кращі мрії!
***
Поздравляю с Днем друзей!
Взгляд пусть будет веселей,
И по силам – все дороги,
Дружба чтоб была подмогой.
Пусть желания станут ближе,
Приключений – выше крыши,
Сердце пусть поет в груди,
И ждет счастье впереди!
***
З Днем друзів всіх вітаю!
Міцно, міцно обіймаю,
Дякую всім кажу,
Тому що вас я люблю!
Я бажаю вам це свято
Зустріти весело та дружно.
Сміху, радості та щастя
І великої міцної дружби!
***
Кто ты без друзей –
Обычный человек,
А если есть они –
Счастливым будешь век.
Пусть у каждого на планете сей,
Не важно – стар ты или млад,
Будет друг дороже всех людей,
За которого спиной готов ты стать.
***
Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі і не губилася в кілометрах. Нехай у будь-якій складній ситуації на допомогу прийде вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!
***
С Днем друзей! Спасибо, что вы со мной, друзья, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!
***
Вітаю з Днем друзів. Нехай роки летять, нехай за вікном зима змінюється на літо, а я бажаю, щоб наша дружба не старіла і не втрачала тієї самої іскри, яка запалює в наших серцях щирість, довіру і розуміння. Нехай вона залишається міцною, адже це так важливо – знати і розуміти, що в твоєму житті є справжній друг – опора і підтримка в будь-якій ситуації. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!Картинки і листівки до Дня друзів
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За матеріалами: pozdravok.ru.