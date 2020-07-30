З Днем дружби 2020: жартівливі картинки, смс та відео з привітаннями
У четвер, 30 липня, в світі відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було проголошено 27 квітня 2011 року на 65-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
До свята OBOZREVATEL підготував кумедні привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.
З Днем дружби: смс, вірші та проза
Дружба крепче, чем канат,
И ценней любой валюты!
Настоящий друг, как брат,
Рядом в сложную минуту!
Поздравляю с Днем друзей!
Друг любому пригодится:
С ним и шашлыки вкусней,
И всегда есть, с кем напиться!
***
З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і злата.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Посмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
***
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
***
В международный дружбы день,
Друзей поздравить мне не лень.
Большого счастья пожелать,
"Спасибо" искренне сказать.
За то, что рядом всегда были,
За то, что время находили.
За то, что есть Вы у меня,
За то, что дружба наша так крепка.
***
Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!
***
Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в теплых, искренних дружеских отношениях.
***
Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!
День дружби: картинки і листівки
Відео до Дня Дружби
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 50 способів зробити комплімент і підтримати людину.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm, datki.net.