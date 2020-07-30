З Днем дружби 2020: жартівливі картинки, смс та відео з привітаннями

Міжнародний день дружби відзначається у всьому світі 30 липня. Ілюстративне фото / Pixabay

У четвер, 30 липня, в світі відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було проголошено 27 квітня 2011 року на 65-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

До свята OBOZREVATEL підготував кумедні привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

З Днем дружби: смс, вірші та проза

Дружба крепче, чем канат,

И ценней любой валюты!

Настоящий друг, как брат,

Рядом в сложную минуту!

Поздравляю с Днем друзей!

Друг любому пригодится:

С ним и шашлыки вкусней,

И всегда есть, с кем напиться!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

***

Смішна картинка про дружбу youtube.com

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

В международный дружбы день,

Друзей поздравить мне не лень.

Большого счастья пожелать,

"Спасибо" искренне сказать.

За то, что рядом всегда были,

За то, что время находили.

За то, что есть Вы у меня,

За то, что дружба наша так крепка.

***

Картинка-демотиватор про дружбу rusdemotivator.ru

Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в теплых, искренних дружеских отношениях.

***

Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

День дружби: картинки і листівки

Міжнародний день дружби cepia.ru

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Картинка про дружбу "З тобою хоч на край світу" canva.com

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Приколи про друзів gadzzilla.org

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Відео до Дня Дружби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо 50 способів зробити комплімент і підтримати людину.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm, datki.net.