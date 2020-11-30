З Днем домашніх тварин: кумедні привітання і картинки

У понеділок, 30 листопада, відзначається Всесвітній день домашніх тварин – World Pets Day. Свято було засновано 1931 року на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив в Італії.

Мета заходів цього дня – нагадати людям про відповідальність за тих, кого вони приручили. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Всех любимцев наших меньших

Поздравляю с этим днем.

Пусть всегда не скучно будет

Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,

Искреннее в жизни нет.

Пусть домашние любимцы

Принесут тепло и свет.

***

У вас собака або кішка,

А може, навіть папуга?

І ви їх любите трішки,

Чи це любов без меж?

Як завели, тепер дбайте,

Нехай все навколо горить вогнем,

Але про звіряток турбуйтеся!

З тварин всіх веселим днем!

***

Всех друзей четверолапых

Призываю вас обнять.

Пусть домашние любимцы

Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,

Служат верно вам всегда,

Ну а вы не предавайте

Прирученных никогда.

***

Іде кіт через лід

Чорнолапо на обід.

Коли чує він: зима

Його біла підзива.

– Ти чого йдеш через лід

І лишаєш чорний слід?

– Бо я чорний, – каже кіт, –

Я лишаю чорний слід.

Коли ж біла ти сама,

То білій тут дотемна.

І пішов кіт через лід

Чорнолапо на обід.

Стала зимонька сумна:

За котом ішла весна!

Микола Вінграновський

***

У наших домашних животных

Свой есть всемирный праздник,

Хозяева, вы любимцев

Сегодня своих поздравьте.

Кошки, собаки и зайчики,

Морские свинки, ежи,

Волнистые попугайчики

С людьми научились жить.

Им много от нас не надо,

Достаточно, чтоб их любили,

И помнили, что мы в ответе

За тех, кого приручили.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем домашніх тварин і бажаю завжди зігріватися любов'ю свого вихованця, ніколи не нудьгувати, якщо поруч лапи і хвіст доброго друга. Нехай наші тварини не хворіють і ніколи не дають нам хандрити!

***

У Всесвітній день домашніх тварин хочу побажати, щоб наші вихованці завжди були для нас вірними друзями і моральною підтримкою, щоб вони дарували нам радість і щасливі моменти, веселощі і щиру любов. Нехай всі домашні тварини будуть здорові, кохані і необхідні.

***

Поздравляю со Всемирным днем домашних животных. Желаю, чтобы любимый друг всегда был рядом и дарил тебе свою любовь, желаю, чтобы дорогой сердцу питомиц не болел, не бедокурил, а только радовал и вдохновлял!

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За матеріалами: pozdravok.ru.