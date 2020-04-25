З Днем дочки: картинки, СМС, привітання зі святом

Щорічно 25 квітня відзначається День дочки – сімейне свято, яке з кожним роком стає все популярнішим. Цей день покликаний звернути увагу на складності взаємин у сім'ї, проблеми дівчаток-підлітків і допомогти їм у важких життєвих ситуаціях.
У календарі є декілька дат, присвячених Дню дочки. Наприклад, Міжнародний день дочок відзначається 12 січня, а ЮНІСЕФ відводить під це свято останню неділю вересня. В Україні ж більш поширений американський День Дочки, який святкується 25 квітня. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.
День дочки 2020: привітання зі святом
freepik.com
День дочки 2020: вірші, СМС, привітання в прозі
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
День дочки 2020: картинки і смс
uaportal.com
Доченька, ласточка, птичка, куколка, конфетка!
Поздравляем тебя с Днем Дочери, любимая детка!
Ненаглядная, пригожая, сокровище наших сердец,
Любит тебя мама, обожает отец!
Души в тебе нечаем, вовек не налюбоваться,
Желаем с тобой рядом по жизни оставаться,
Чтоб можно было поддержать и руку протянуть,
Чтоб никто не смог обидеть или обмануть!
***
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
Завжди щаслива будь, кохана,
Щоб всі здійснились твої плани,
Бажаю вірних поруч друзів,
В житті все буде "олл інклюзів".
***
День дочки 2020: картинки і смс
uaportal.com
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.
***
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
Мила доню, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.
З Днем дочки: картинки з привітаннями
День дочки 2020: картинки і смс
uaportal.com
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
День дочки 2020: картинки і смс
uaportal.com
День дочки 2020: картинки і смс
uaportal.com
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
День дочки 2020: картинки і смс
otkritkiok.ru
Привітання з Днем дочки: відео
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За матеріалами: uaportal.com, pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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