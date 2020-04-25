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25 квітня • оновлено в 05:13
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З Днем дочки: картинки, СМС, привітання зі святом

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Щорічно 25 квітня відзначається День дочки – сімейне свято, яке з кожним роком стає все популярнішим. Цей день покликаний звернути увагу на складності взаємин у сім'ї, проблеми дівчаток-підлітків і допомогти їм у важких життєвих ситуаціях.

У календарі є декілька дат, присвячених Дню дочки. Наприклад, Міжнародний день дочок відзначається 12 січня, а ЮНІСЕФ відводить під це свято останню неділю вересня. В Україні ж більш поширений американський День Дочки, який святкується 25 квітня. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

День дочки 2020: привітання зі святом

День дочки 2020: привітання зі святом

freepik.com

День дочки 2020: вірші, СМС, привітання в прозі

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

uaportal.com

Доченька, ласточка, птичка, куколка, конфетка!

Поздравляем тебя с Днем Дочери, любимая детка!

Ненаглядная, пригожая, сокровище наших сердец,

Любит тебя мама, обожает отец!

Души в тебе нечаем, вовек не налюбоваться,

Желаем с тобой рядом по жизни оставаться,

Чтоб можно было поддержать и руку протянуть,

Чтоб никто не смог обидеть или обмануть!

***

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

Завжди щаслива будь, кохана,

Щоб всі здійснились твої плани,

Бажаю вірних поруч друзів,

В житті все буде "олл інклюзів".

***

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

uaportal.com

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

***

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

Мила доню, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.

З Днем дочки: картинки з привітаннями

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

uaportal.com

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

uaportal.com

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

uaportal.com

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

День дочки 2020: картинки і смс

День дочки 2020: картинки і смс

otkritkiok.ru

Привітання з Днем дочки: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які церковні свята відзначаються в травні 2020 року: календар.

За матеріалами: uaportal.com, pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
родина Батьки і діти свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции діти
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