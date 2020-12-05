З Днем добровольців: як привітати волонтерів зі святом

В суботу, 5 грудня, відзначається Міжнародний день добровольців. Ініціатором свята 1985 року виступила Генеральна Асамблея ООН, закликавши уряди країн створювати більше можливостей для волонтерів незалежно від роду їхньої діяльності.

До свята всіх добровольців OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки та відео.

Вірші, проза та смс в День добровольця

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

Давайте скажем тем "Спасибо",

Кто за бесплатно, от души,

Бросает знания и силы,

Чтоб людям помогать другим.

Он доброволец, волонтер он,

Название не меняет суть,

Всегда тревогой переполнен

Готов всем руку протянуть.

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

Поздравляем волонтеров,

Вы не знаете про лень,

И желаем на пятерку

Проводить свой каждый день!

Дорогие, добровольцы,

Мы за все благодарим,

Принять почести извольте,

Труд ваш так неоценим!

***

З Днем добровольця вітаю!

Ти сміливий без питань,

Мудрості тобі бажаю

І кохання без зітхань!

***

Поздравляю всех добровольцев, которые напоминают, что сами мы должны отстаивать благополучие и счастье. Пусть вам не приходиться сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!

***

Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

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Поздравляем с Днем добровольцев, желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и ярких побед!

Картинки і листівки до Дня добровольця

Міжнародний день волонтера

Листівка в День волонтера Pinterest

Привітання з Днем добровольця idkontakt.ru

День добровольця chgpu.edu.ru

Привітання з Днем волонтера kgo66.ru

Відео до Дня добровольця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер Віталій Дейнега попередив українців про важку зиму через недбалість до коронавірусу. Він вважає, що нинішні показники захворюваності – це лише початок.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.