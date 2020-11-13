З Днем доброти: найкращі привітання, вірші та картинки
Всесвітній день доброти відзначається щорічно 13 листопада. Це свято було засновано в 1998 році в Токіо, де тоді проходила перша конференція Міжнародного руху за доброту.
Сьогодні День доброти святкують у десятках країн світу, присвячуючи його добрим справам і допомозі благодійним організаціям. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в День доброти
Для теплих слів не потрібен привід,
І чекати не треба багато років.
Даруйте їх в спеку і в холод,
З ранку, під вечір і в обід.
Вони потрібні, як свіже повітря,
Як неба синь, як сіль землі.
Тепло дарувати адже так нескладно,
У них море ласки і любові.
***
В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.
Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,
Бог за все вознаградит с избытком!
***
Не ховайте ніжність по кишенях
І не соромтеся доброти,
Не бійтеся здатися дивним
Серед безглуздої метушні.
З посмішкою вийдете з дому,
Вдихаючи повними грудьми життя,
Пройдіть вуличкою знайомою
І постарайтеся не поспішати.
В душі своїй сади зростив,
Оберігайте їх від зла,
З тих садів даруйте квіти
І незнайомим і друзям…
***
Доброта спасет весь мир –
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.
В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
***
Ти роби добро
Та нагород не вимагай,
І буде тобі
Кожен зустрінутий радий,
Адже ласка приємна
І кішки, і левиці,
До тебе ж добро
Повернеться сторицею!
***
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
***
Доброта потрібна всім людям,
Нехай побільше добрих буде.
Не дарма кажуть при зустрічі
"Добрий день" і "Добрий вечір".
І не даремно адже є у нас
Побажання "В добрий час".
Доброта – вона від давнини
Прикраса людини…
***
Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты
В сердцах и душах пожелаю.
Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.
***
Вітаю зі Всесвітнім днем доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, хай у твоєму серці народжуються добрі почуття, твоя душа живе добрими емоціями, доброта торжествує в твоєму житті і в житті твоїх близьких!
***
Поздравляю со Всемирным днем доброты и от души желаю никогда не терять веры во все хорошее, всегда бороться за справедливость и милосердие, помогать доброте восторжествовать над злом. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в твоем сердце живет любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.
***
Нехай Всесвітній день доброти подарує щире добро для кожного з нас, дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше. Нехай у душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце нехай завжди прагне до добрих вчинків і діянь.
Листівки та картинки до Дня доброти
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що виживають не найсильніші, а найбільш доброзичливі види. Саме партнерські стосунки між видами є запорукою успішної еволюції, стверджує нове дослідження.
За матеріалами: pozdravok.ru, dekorhuk.com.