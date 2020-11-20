З Днем дитини: найкращі привітання, відео та листівки
У п'ятницю, 20 листопада, відзначається Всесвітній день дитини. Його було засновано 1954 року Генеральною асамблеєю ООН як день взаєморозуміння дітей, присвячений їхньому благополуччю в усьому світі.
20 листопада 1959 року Генасамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а через 30 років, 20 листопада 1989-го – Конвенцію про права дитини. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс у Всесвітній день дитини
Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає!
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти "синок"
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд…
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив ти не зі зла,
Не з користі чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у Всесвітній день дитини
Навчіться їх не ображати!
***
Дети – это радость с неба,
Жизни нашей всей цветы.
Нужно все нам суметь сделать,
Чтоб счастливыми росли.
Смех их чистый пусть наградой
Будет за любовь твою.
Если ласков ты с ребенком –
Жизнь не зря прожил свою.
Пусть здоровы будут детки,
И растут в большой любви.
Станет мир добрее, чище.
От беды их, Бог, храни.
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім'я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
***
С Днем ребенка поздравляю
Всех людей планеты,
Счастье, радость и любовь —
Это наши дети.
Дарит миру детский смех
Доброту и ласку,
Я желаю, чтоб для них
Не кончалась сказка.
Пусть здоровыми растут,
Крепкими и сильными,
В будущем желаю стать
Им людьми счастливыми.
***
Діти з долоньок
сонечко склали,
Щоб неодмінно
люди всі дружили,
Щоб це сонце
для людей сяяло,
У кожне віконце
в гості забігало.
Щоб було багато
у дітей іграшок,
Щоб не стріляли
дорослі з гармат,
Щоб припинилися
війни все на світі,
Щоб посміхалися,
а не гинули діти.
***
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!
***
Вітаю дітей всієї планети, цікавих чомучок і улюблених щокупилок. Нехай щасливими будуть ясні дитячі очі, нехай вони завжди світяться радістю і цікавістю. Нехай дитяча енергія і бажання все встигнути заряджає всіх на світі. Нехай кожен малюк на землі буде захищений батьками.
***
Со Всемирным Днем Ребенка! Пусть всегда пышно и ярко цветут наши цветы жизни, наши дети. Искренне и от всего сердца желаем каждому ребенку на Земле любящей семьи, уютного дома, где всегда рады, счастливого детства и светлого будущего, в котором он сможет занять место, достойное его.
***
У Всесвітній день дитини бажаю, щоб кожна дитина на цій планеті була щасливою і здоровою, щоб чадо завжди було оточене турботою і любов'ю, щоб наші діти ніколи не сумували і ні в чому не мали потреби.
Картинки і листівки до Дня дитини
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження встановило, що через неповноцінне харчування діти в середньому виростають на 20 см нижчими.
За матеріалами: pozdravok.ru.