З Днем державної служби: гарні привітання, вірші, проза, смс та листівки
У вівторок, 23 червня, в Україні відзначається День державної служби. Це професійне свято всіх держслужбовців було засновано указом президента Леоніда Кучми від 4 квітня 2003 року.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні вірші, прозу, смс, листівки та картинки з привітаннями.
З Днем держслужбовця: смс, вірші та проза
Держслужбовці, Вас я сердечно вітаю,
Тільки самого найкращого бажаю:
Міцного здоров'я, успіхів і оптимізму,
Щоб від роботи не було ревматизму!
У Вашій нелегкій та відповідальній роботі
Хай буде натхнення, й життя не в турботі,
Злагода, добро і любов, родина у щасті,
Благополуччя і миру, без злої напасті!
***
Служению державе
Жизнь ты посвящаешь,
С праздником, госслужащий,
Тебя я поздравляю.
Желаю, чтобы вверх
Росла твоя карьера,
Порядочности, честности,
Чтоб ты был примером.
Желаю, чтоб трудился
На благо Украины
И чтобы гордиться
Делами мог своими.
***
Привітання з Днем державної служби mena.cg.gov.ua
Держслужбовців вітаємо щиро,
Зичимо щастя, добра Вам і миру,
Зичимо долі прихильної дуже,
Зичимо друзів Вам не байдужих,
Зарплати, кар'єри швидкого росту,
Щоб все в житті було легко і просто,
Вдачу у всьому завжди щоб мали,
А горя і бід щоб ніколи не знали.
***
З Днем державного службовця dpsscn.gov.ua
Держслужбовці, вас вітаю
З святом професійним,
Буде хай зарплата вище,
Соцпакет – надійним.
Радості вам у роботі,
Хай цвіте держава,
Будні протікають хай
Весело і жваво.
***
С Днем государственной службы! Пусть ваши действия будут мудрыми, а ежедневная работа вызывает уважение и доверие людей. Пусть каждый день вашей жизни будет счастливым и радостным, а семейное тепло и уют помогают в исполнении почетного и ответственного профессионального долга.
***
З Днем державного сулжбовця України! Від щирого серця бажаю вам міцного сили волі, здоров’я, творчої наснаги та великих здобутків у справі сумлінного служіння народу України.
День державної служби України: картинки і листівки
Картинки з Днем державної служби voms-kras.pp.ua
Листівка в День державної служби vrada.gov.ua
Привітання з Днем державного службовця rda.chechelnik-rada.gov.ua
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За матеріалами: pozdravok.ru, ukr.media.