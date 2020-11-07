З Днем чоловіків 2020: найкращі привітання та листівки
Всесвітній день чоловіків святкується кожної першої суботи листопада. 2020 року ця дата припадає на 7 листопада.
Ініціаторами свята виступили магістрат Відня і керівництво відділення ООН в місті; ідею підтримали ряд міжнародних організацій. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, смс і проза до Дня чоловіків
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным –
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
***
Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар'єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
***
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
***
Мій чоловік – моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.
***
Поздравляем мы сегодня
Настоящих всех мужчин,
Ваш, мужчины, нынче праздник
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб опорой крепкой были
В жизни женщин дорогих,
Чтобы мужество и силу
Сохраняли вы для них,
Слово вы всегда держите,
Будьте смелыми всегда
И чтобы горести и беды
Не встречались никогда!
***
Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати небувалі вершини, впевнено йти до своєї мрії, залишатися непохитним при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще й вірити в свою удачу.
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Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником – Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!
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У Всесвітній день чоловіків хочу побажати чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті та постійної удачі, міцного кохання і щастя. Нехай поруч буде підтримка, тепло і розуміння близьких людей!
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Поздравляю с Всемирным днем настоящих мужчин! Желаю силе духа крепнуть, а силе воли не сгибаться. Желаю смелости и уверенности в своих силах, несмотря ни на что. Пусть мужественность будет визитной карточкой, а стойкость девизом по жизни.
Картинки і листівки в День чоловіків
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, між фігурою чоловіка та його батьківськими якостями знайдено зв'язок. Як показало дослідження, чоловіків з невеликою зайвою вагою люди більш схильні вважати хорошими батьками.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.