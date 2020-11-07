З Днем чоловіків 2020: найкращі привітання та листівки

Всесвітній день чоловіків святкується кожної першої суботи листопада. 2020 року ця дата припадає на 7 листопада.

Ініціаторами свята виступили магістрат Відня і керівництво відділення ООН в місті; ідею підтримали ряд міжнародних організацій. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, смс і проза до Дня чоловіків

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надежным, верным

И во всех делах примерным –

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всем преуспевать!

***

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

***

Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол.

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

***

Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

Поздравляем мы сегодня

Настоящих всех мужчин,

Ваш, мужчины, нынче праздник

Пожелать мы вам хотим,

Чтоб опорой крепкой были

В жизни женщин дорогих,

Чтобы мужество и силу

Сохраняли вы для них,

Слово вы всегда держите,

Будьте смелыми всегда

И чтобы горести и беды

Не встречались никогда!

***

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати небувалі вершини, впевнено йти до своєї мрії, залишатися непохитним при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще й вірити в свою удачу.

***

Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником – Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!

***

У Всесвітній день чоловіків хочу побажати чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті та постійної удачі, міцного кохання і щастя. Нехай поруч буде підтримка, тепло і розуміння близьких людей!

***

Поздравляю с Всемирным днем настоящих мужчин! Желаю силе духа крепнуть, а силе воли не сгибаться. Желаю смелости и уверенности в своих силах, несмотря ни на что. Пусть мужественность будет визитной карточкой, а стойкость девизом по жизни.

Картинки і листівки в День чоловіків

Привітання з Днем чоловіків Pinterest

Картинка в День чоловіків YouTube

Листівка в День чоловіків ch-ocrzon.com.ua

З Днем чоловіків 2020 Pinterest

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, між фігурою чоловіка та його батьківськими якостями знайдено зв'язок. Як показало дослідження, чоловіків з невеликою зайвою вагою люди більш схильні вважати хорошими батьками.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.