З Днем бухгалтера 2020: кумедні картинки, відео, привітання у віршах і прозі

У четвер, 16 липня, в Україні відзначається День бухгалтера і аудитора. Це професійне свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 18 червня 2004 року.

Цього дня прийнято вітати всіх бухгалтерів, дарувати їм квіти, подарунки, сувеніри, нагороджувати преміями. До свята OBOZREVATEL пропонує кумедні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

З Днем бухгалтера 2020: смс, вірші та проза

З Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей.

***

Забудь про баланс, отложи калькулятор,

Отчет никуда от тебя не уйдет.

Сегодня к тебе пусть в полном объеме,

Любовь и удача поступят на счет!

***

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

***

Привітання з Днем бухгалтера slavdelo.dn.ua

В убытке пусть будут волнения, тревоги,

В избытке – здоровье, почет и успех.

И пусть не пугают рост цен и налоги,

Работай, старайся и будь лучше всех!

***

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

Поздравляю с Днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

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Шановні бухгалтери, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам вміння, терпіння, правильних звітів, щоб баланс завжди сходився. Нехай вдома все буде, здоров'я і щастя вам!

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Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!

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Поздравляю с Днем бухгалтера. Хочется пожелать невероятного успеха во всех делах, безошибочной и беспрепятственной деятельности, уважения коллег, мира и счастья в семье, высокого достатка, уверенного здоровья и прекрасного настроения.

Листівки та картинки до Дня бухгалтера

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За матеріалами: prikolnye-pozdravleniya.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.