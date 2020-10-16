З Днем боса 2020: кумедні привітання, приколи, відео та картинки

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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День боса вперше офіційно відзначався 1962 року

День Боса, або День Шефа, відзначається щорічно 16 жовтня. Цього дня приймають привітання керівники різноманітних рівнів – від бригадира до президента країни.

OBOZREVATEL розповідає, що це за свято, а також публікує привітання з Днем боса.

День боса: історія свята

Вважається, що батьківщиною свята є США. Так, 1958 року Патриція Бейз Хароскі з Чикаго зареєструвала "День боса" в Торговій палаті США.

Дата для Дня боса була вибрана не випадково: 16 жовтня був днем народження батька Патриції Хароскі, у компанії якого State Insurance вона працювала секретарем.

А 1962 року ідею жінки підтримав губернатор штату Іллінойс, який вперше в світі оголосив цей день офіційним святом. Незабаром свято поширилося по всьому світу: сьогодні воно відзначається у Великій Британії, Австралії, ПАР та інших країнах.

День Боса, або День Шефа, відзначається щорічно 16 жовтня

З Днем боса: смс, вірші та проза

Шеф не спить – він відпочиває.

Шеф не їсть – він відновлює сили.

Шеф не бреше – він дипломат.

Шеф не кричить – він переконує.

Шеф не помиляється – він приймає ризиковані рішення.

Шеф не грає в комп’ютерні ігри – він розмірковує над стратегією.

Шеф не забуває – він не засмічує пам’ять.

З Днем шефа – дорогий ви наш ШЕФ!

***

С Днем Шефа Вас спешим поздравить

И кое-что Вам пожелать:

Быть на коне и мудро править,

О премиях не забывать,

Свой коллектив хвалить почаще

И быть в хорошем настроении;

Простого, искреннего счастья,

Во всем огромного везения!

***

Працю собі нелегку Ви обрали

Вона потребує, сил та тривог,

Але Ви ніколи не шкодували

Бо праця це доля яку Вам дав Бог.

Радієм за Вас ми, зате що Ви з нами,

За долю щасливу, за вдачу просту.

Хай доля зорями розсиплеться на небі,

І щастя місяцем освітлює в потребі,

Нехай курличуть в небі журавлі –

Сьогодні – Вас вітають всі!

***

Желаем, шеф, работы легкой,

И нервов крепких, словно сталь.

Пускай проходят ваши сделки

С большим успехом, на ура.

Работники пусть уважают

И ценят вас за все дела.

***

Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

***

Поздравляем вас с Днем Босса,

Самый лучший в мире шеф,

Вы у нас большая личность

И для нас авторитет.

***

Прийміть наші щирі вітання з Днем Боса! Бажаємо вам процвітання і виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог і досягнень. Нехай все, що Ви намітили, все, до чого прагнете, виходить швидко й легко. Міцного Вам здоров'я, сімейного благополуччя і щастя!

***

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем Шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!

***

Дорогий шеф, вітаю з Днем боса. Бажаю постійного вдосконалення, стабільності в справах, удачі і хорошої результативності. Нехай в житті буде багато щастя, любові, посмішок, радості та веселощів. Здоров'я Вам і Вашим близьким, поваги колег та взаєморозуміння.

***

С Днем шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет все, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.

День боса: картинки і листівки

Листівка в День боса
Картинка до Дня боса
Привітання в День шефа
Прикольні картинки до Дня боса
День боса 2020

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL публікував церковний православний календар на жовтень 2020 року: які свята відзначаються.

За матеріалами: pozdravok.ru, lux.fm.

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