З Днем боса 2020: кумедні привітання, приколи, відео та картинки
День Боса, або День Шефа, відзначається щорічно 16 жовтня. Цього дня приймають привітання керівники різноманітних рівнів – від бригадира до президента країни.
OBOZREVATEL розповідає, що це за свято, а також публікує привітання з Днем боса.
День боса: історія свята
Вважається, що батьківщиною свята є США. Так, 1958 року Патриція Бейз Хароскі з Чикаго зареєструвала "День боса" в Торговій палаті США.
Дата для Дня боса була вибрана не випадково: 16 жовтня був днем народження батька Патриції Хароскі, у компанії якого State Insurance вона працювала секретарем.
А 1962 року ідею жінки підтримав губернатор штату Іллінойс, який вперше в світі оголосив цей день офіційним святом. Незабаром свято поширилося по всьому світу: сьогодні воно відзначається у Великій Британії, Австралії, ПАР та інших країнах.
З Днем боса: смс, вірші та проза
Шеф не спить – він відпочиває.
Шеф не їсть – він відновлює сили.
Шеф не бреше – він дипломат.
Шеф не кричить – він переконує.
Шеф не помиляється – він приймає ризиковані рішення.
Шеф не грає в комп’ютерні ігри – він розмірковує над стратегією.
Шеф не забуває – він не засмічує пам’ять.
З Днем шефа – дорогий ви наш ШЕФ!
***
С Днем Шефа Вас спешим поздравить
И кое-что Вам пожелать:
Быть на коне и мудро править,
О премиях не забывать,
Свой коллектив хвалить почаще
И быть в хорошем настроении;
Простого, искреннего счастья,
Во всем огромного везения!
***
Працю собі нелегку Ви обрали
Вона потребує, сил та тривог,
Але Ви ніколи не шкодували
Бо праця це доля яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, зате що Ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться на небі,
І щастя місяцем освітлює в потребі,
Нехай курличуть в небі журавлі –
Сьогодні – Вас вітають всі!
***
Желаем, шеф, работы легкой,
И нервов крепких, словно сталь.
Пускай проходят ваши сделки
С большим успехом, на ура.
Работники пусть уважают
И ценят вас за все дела.
***
Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
***
Поздравляем вас с Днем Босса,
Самый лучший в мире шеф,
Вы у нас большая личность
И для нас авторитет.
***
Прийміть наші щирі вітання з Днем Боса! Бажаємо вам процвітання і виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог і досягнень. Нехай все, що Ви намітили, все, до чого прагнете, виходить швидко й легко. Міцного Вам здоров'я, сімейного благополуччя і щастя!
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Дорогой босс, поздравляем вас с Днем Шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!
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Дорогий шеф, вітаю з Днем боса. Бажаю постійного вдосконалення, стабільності в справах, удачі і хорошої результативності. Нехай в житті буде багато щастя, любові, посмішок, радості та веселощів. Здоров'я Вам і Вашим близьким, поваги колег та взаєморозуміння.
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С Днем шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет все, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.
День боса: картинки і листівки
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL публікував церковний православний календар на жовтень 2020 року: які свята відзначаються.
За матеріалами: pozdravok.ru, lux.fm.