З Днем бороди! Забавні привітання, картинки і меми про бороданів

День бороди 2020 року відзначається 5 вересня. Фото: Pixabay
Всесвітній день бороди відзначається кожної першої суботи вересня. 2020 року свято припадає на 5 вересня.
Цього дня по всьому світу проходять різні акції та заходи за участю чоловіків, що носять бороду: концерти, гуляння, конкурси, змагання, феєрверки, майстер-класи з догляду за бородою, вусами й бакенбардами. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки, меми та відео.
Борода сьогодні це дуже модно,
І стала вже давно іконою стилю,
І може бути різною на кому завгодно,
Серця чоловіків навіки підкорила.
***
За окном сентябрь жаркий,
Но летит листва без чувств,
И нисколечко не жалко
Той листвы бородачу,
Ведь растительности много
На лице – гордишься ты,
Поздравляем мы, в итоге,
С днем всемирным бороды,
Не сбривай, пусть даже просит
Слезно верная жена,
Отрывай один волосик
И исполнится мечта!
***
З Днем бороди 2020 Фото: Pixabay
З Днем бороди носіїв її,
Чоловіків що знають в цьому толк,
Бородач шлю привітання своє,
Нехай буде м’якою борода, як шовк.
***
Бородатые мужчины,
Могут быть и анекдоты,
Вспоминать о них, как боты,
Нет у нас на то причины,
А поздравить мы желаем
Бородатых и красивых
Мужиков, в которых силы
В теле столько, что хватает
Всех любить, пахать безмерно,
Борода ведь – это символ
Мощи в теле обозримой,
Доброты без злобы нервной,
Пожелаем долгой жизни
И здоровья, и жить в фарте,
Бороды вы не сбривайте,
Хватит вам на век харизмы!
***
Привітання з Днем бороди Фото: Pixabay
Бороданю! Вітаю з твоїм днем. Нехай рослинність на обличчі буде густою, красивою і блискучою. Бажаю, щоб вона привертала увагу оточуючих жінок.
***
С днем бороды поздравить Вас
Хочу сегодня я,
Вы в профиль смотритесь, в анфас
Красивей как нельзя!
Пускай не тронут Вас года,
Седин жестоких снег!
Пусть будет пышной борода,
Вас украшая век!
***
Вітаю з твоїм днем! Рости свою бороду і з гордістю її носи. Нехай вона радує красою, блиском і густотою.
Мем про бороду Фото: Pinterest
Листівка з Днем бороди Фото: joy-pup.com
Картинка до Дня бороди Фото: Pinterest
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, борода підвищує ризик заразитися на коронавірус: як безпечно голитися.
За матеріалами: pozdravuha.ru, joy-pup.com.
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