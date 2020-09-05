З Днем бороди! Забавні привітання, картинки і меми про бороданів

День бороди 2020 року відзначається 5 вересня. Фото: Pixabay

Всесвітній день бороди відзначається кожної першої суботи вересня. 2020 року свято припадає на 5 вересня.

Цього дня по всьому світу проходять різні акції та заходи за участю чоловіків, що носять бороду: концерти, гуляння, конкурси, змагання, феєрверки, майстер-класи з догляду за бородою, вусами й бакенбардами. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки, меми та відео.

З Днем бороди: смс, вірші та проза

Борода сьогодні це дуже модно,

І стала вже давно іконою стилю,

І може бути різною на кому завгодно,

Серця чоловіків навіки підкорила.

***

За окном сентябрь жаркий,

Но летит листва без чувств,

И нисколечко не жалко

Той листвы бородачу,

Ведь растительности много

На лице – гордишься ты,

Поздравляем мы, в итоге,

С днем всемирным бороды,

Не сбривай, пусть даже просит

Слезно верная жена,

Отрывай один волосик

И исполнится мечта!

***

З Днем бороди 2020 Фото: Pixabay

З Днем бороди носіїв її,

Чоловіків що знають в цьому толк,

Бородач шлю привітання своє,

Нехай буде м’якою борода, як шовк.

***

Бородатые мужчины,

Могут быть и анекдоты,

Вспоминать о них, как боты,

Нет у нас на то причины,

А поздравить мы желаем

Бородатых и красивых

Мужиков, в которых силы

В теле столько, что хватает

Всех любить, пахать безмерно,

Борода ведь – это символ

Мощи в теле обозримой,

Доброты без злобы нервной,

Пожелаем долгой жизни

И здоровья, и жить в фарте,

Бороды вы не сбривайте,

Хватит вам на век харизмы!

***

Привітання з Днем бороди Фото: Pixabay

Бороданю! Вітаю з твоїм днем. Нехай рослинність на обличчі буде густою, красивою і блискучою. Бажаю, щоб вона привертала увагу оточуючих жінок.

***

С днем бороды поздравить Вас

Хочу сегодня я,

Вы в профиль смотритесь, в анфас

Красивей как нельзя!

Пускай не тронут Вас года,

Седин жестоких снег!

Пусть будет пышной борода,

Вас украшая век!

***

Вітаю з твоїм днем! Рости свою бороду і з гордістю її носи. Нехай вона радує красою, блиском і густотою.

Картинки, листівки та меми до Дня бороди

Мем про бороду Фото: Pinterest

Листівка з Днем бороди Фото: joy-pup.com

Картинка до Дня бороди Фото: Pinterest

День бороди: відео

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, борода підвищує ризик заразитися на коронавірус: як безпечно голитися.

За матеріалами: pozdravuha.ru, joy-pup.com.

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