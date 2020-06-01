З Днем батьків! Найкращі картинки, листівки, гіфки, привітання у віршах і прозі

У понеділок, 1 червня, разом з Днем захисту дітей відзначається Всесвітній день батьків. Це свято було проголошено 2012 року на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Починаючи з 2013 року День батьків відзначається щорічно на честь тат і мам у всьому світі. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі смс, привітання у віршах і прозі, листівки та відео.

З Днем батьків

З Днем батьків: смс, вірші та проза

Летять роки, як лебеді у вирі,

Життя іде, його не зупинить.

Прийми вітання наші щирі,

Ще до ста років зичимо прожить.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

***

День батьків 2020 tostun.ru

Любимые родители,

Я вас боготворю.

Без вас не мыслю жизни,

За все благодарю!

Хочу чтоб долго жили вы

И в счастье, и в любви.

Все что угодно сделаю

Чтоб улыбались вы!

***

Всесвітній день батьків psychologies.today

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Гіфка з Днем батьків otkritkiok.ru

Спасибі за те, що ви у нас є.

Прийміть низький уклін від нас за те,

Що втоми ви не знаєте,

Що душу нам віддаєте,

За руки ваші роботящі,

За те, що ви для нас найкращі!

***

Всех – и пап, и мам конечно,

Поздравляю в этот день,

Пожелаю много счастья,

И здоровья для детей.

Каждый день, у вас пусть будет,

Лучше чем он был вчера,

И тепло, пусть ваше сердце,

Не покинет никогда!

***

Привітання з Днем батьків UkrMedia

Поздравляю со Всемирным днем родителей и желаю долгих лет крепкого здоровья и терпения, вечной любви к детям и гордости за них в любом возрасте, искренней радости и достатка в доме, семейного блага и светлых родительских надежд.

***

Вітаю із Всесвітнім днем батьків і бажаю ростити дітей в любові і турботі, в мирі й достатку. Нехай вони будуть слухняними і життєрадісними, нехай кожен день батьківських турбот приносить задоволення і багато-багато щасливих посмішок!

Листівки до Дня батьків

Листівки до Дня батьків Rndnet

Побажання в День батьків wordyou.ru

Картинки до Дня батьків otkritkiok.ru

Відео з привітаннями в День батьків

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Україна та світ святкують День захисту дітей та яка історія свята.

За матеріалами: pozdravok.ru.

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