З Днем батьків! Найкращі картинки, листівки, гіфки, привітання у віршах і прозі

У понеділок, 1 червня, разом з Днем захисту дітей відзначається Всесвітній день батьків. Це свято було проголошено 2012 року на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Починаючи з 2013 року День батьків відзначається щорічно на честь тат і мам у всьому світі. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі смс, привітання у віршах і прозі, листівки та відео.
З Днем батьків
З Днем батьків: смс, вірші та проза
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
***
День батьків 2020
tostun.ru
Любимые родители,
Я вас боготворю.
Без вас не мыслю жизни,
За все благодарю!
Хочу чтоб долго жили вы
И в счастье, и в любви.
Все что угодно сделаю
Чтоб улыбались вы!
***
Всесвітній день батьків
psychologies.today
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Гіфка з Днем батьків
otkritkiok.ru
Спасибі за те, що ви у нас є.
Прийміть низький уклін від нас за те,
Що втоми ви не знаєте,
Що душу нам віддаєте,
За руки ваші роботящі,
За те, що ви для нас найкращі!
***
Всех – и пап, и мам конечно,
Поздравляю в этот день,
Пожелаю много счастья,
И здоровья для детей.
Каждый день, у вас пусть будет,
Лучше чем он был вчера,
И тепло, пусть ваше сердце,
Не покинет никогда!
***
Привітання з Днем батьків
UkrMedia
Поздравляю со Всемирным днем родителей и желаю долгих лет крепкого здоровья и терпения, вечной любви к детям и гордости за них в любом возрасте, искренней радости и достатка в доме, семейного блага и светлых родительских надежд.
***
Вітаю із Всесвітнім днем батьків і бажаю ростити дітей в любові і турботі, в мирі й достатку. Нехай вони будуть слухняними і життєрадісними, нехай кожен день батьківських турбот приносить задоволення і багато-багато щасливих посмішок!
Листівки до Дня батьків
Листівки до Дня батьків
Rndnet
Побажання в День батьків
wordyou.ru
Картинки до Дня батьків
otkritkiok.ru
Відео з привітаннями в День батьків
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Україна та світ святкують День захисту дітей та яка історія свята.
За матеріалами: pozdravok.ru.
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