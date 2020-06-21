З Днем батька 2020: теплі привітання, смс, зворушливі відео та листівки
У неділю, 21 червня, в Україні та в багатьох інших країнах світу відзначається День батька. Це свято в нашій країні офіційно святкується вдруге: у травні 2019 року Кабінет міністрів схвалив проект відповідного указу президента, призначивши святкування на третю неділю червня.
До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, зворушливі відео та листівки.
День батька 2020: смс, вірші та проза
Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
***
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаю тебе, папочка родной!
Душою оставайся юным,
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!
***
Тату, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним та залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.
***
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
***
Усіх батьків вітаю з їхнім днем та бажаю відчути на собі всі принади батьківства, на шиї – ніжні рученята, на щоці – дитячі поцілунки. А в серці – ніжні слова!
***
Ты отец – глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
Листівки до Дня батька
День батька: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm, pozdravik.ru.