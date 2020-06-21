З Днем батька 2020: теплі привітання, смс, зворушливі відео та листівки

У неділю, 21 червня, в Україні та в багатьох інших країнах світу відзначається День батька. Це свято в нашій країні офіційно святкується вдруге: у травні 2019 року Кабінет міністрів схвалив проект відповідного указу президента, призначивши святкування на третю неділю червня.

До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, зворушливі відео та листівки.

День батька 2020 року відзначається 21 червня

День батька 2020: смс, вірші та проза

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

З Днем батька Pinterest

Ты умный, добрый, справедливый,

Заботливый и юморной!

Здоровья, богатырской силы

Желаю тебе, папочка родной!

Душою оставайся юным,

И в океане мелочей

Держи в руках штурвал фортуны

И птицу счастья на плече!

***

Тату, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним та залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.

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Привітання з Днем батька otkritkiok.ru

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

***

Листівки в День батька galychyna.if.ua

Усіх батьків вітаю з їхнім днем та бажаю відчути на собі всі принади батьківства, на шиї – ніжні рученята, на щоці – дитячі поцілунки. А в серці – ніжні слова!

***

Ты отец – глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

Листівки до Дня батька

Картинки до Дня батька gl.kr-admin.gov.ua

День батька: вірші otkritkiok.ru

Листівка в День батька irpin.online

Гарні картинки до Дня батька vlp.com.ua

Гіфка з Днем батька otkritkiok.ru

З Днем батька 2020 otkritkiok.ru

День батька: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm, pozdravik.ru.