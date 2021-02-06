З Днем бармена 2021: історія, привітання, картинки й листівки

Щорічно 6 лютого в Україні та інших країнах світу відзначають Міжнародний день бармена. В цю дату прийнято проводити різні конкурси, розіграші, дегустації та професійні змагання.

Історія свята, а також яскраві привітання та листівки – далі в OBOZREVATEL.

Професія бармена з'явилася в США в ХІХ столітті в роки "золотої лихоманки". Торгові точки в поселеннях старателів продавали всі необхідні товари, зокрема й алкоголь. Згодом приміщення магазинів стали розділяти на торговельну зону і місце відпочинку – бар. Людину, яка працювала в барі, прозвали барменом.

Примітно, що алкогольні коктейлі в їхньому нинішньому вигляді такожуперше з'явилися в США. А 1862 року вийшла перша книга про напої, коктейлі і професійний кодекс бармена. Вона називалася Bartender's Guide (в перекладі з англ. "Гід бармена"); її автор, Джеррі Томас, сам мав багаторічний досвід роботи біля барної стійки.

Традицію святкувати День бармена було закладено 2008 року в Києві з ініціативи рок-клубу "Докер Паб", а також Міжнародного центру барменів Planet Z. Згодом ідею відзначати свято підтримали і в інших країнах.

У католиків 3 лютого – день пам'яті святого Аманда, якого вважають покровителем виноробів, співробітників ресторанів, пивоварів і барменів. При цьому в США День вшанування бармена (Bartender Appreciation day) святкують кожну першу п'ятницю грудня.

В международный день бармена

Желаем взять большой бокал,

Наполнить доверху здоровьем,

Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером

Добавить счастья и любви!

До дна коктейль сегодня выпей!

Легко и весело живи!

***

Бажаємо життя, як вино,

Вируючого і грайливого.

Нехай щастя буде, як в кіно,

Захопливим і красивим.

Щоб в день бармена чув ти,

У кишенях шелест чайових.

Щоб збулися твої мрії,

І став власником бару ти.

***

Пускай всегда твои коктейли

Легко в восторг приводят всех!

Шагай к своей заветной цели

Без затруднений и помех!

Во всем будь, лучшим, первоклассным,

Лови "счастливую" волну!

Желаю барменом прекрасным

Тебе прослыть на всю страну!

***

З днем бармена вітаємо,

Щастя в житті Вам бажаємо,

Завжди відданих клієнтів,

Життєрадісних моментів!

На роботі – лише успіхів

Без будь-яких огріхів,

Настрою, розуміння

І, звичайно ж, старання!

***

Поздравляю с Международным днем бармена. Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром, желаю горячей любви, как самбука, желаю яркой жизни, как пунш, желаю сладкого привкуса страсти, как ликер, желаю зажигательного настроения, как абсент!

***

Вітаю з Міжнародним днем бармена. Бажаю відчувати себе богом за барною стійкою та бути щасливчиком по життю. Нехай кожен день буде яскравим і смачним коктейльчиком із таких інгредієнтів, як удача, щастя, радість і любов. Бажаю особистих досягнень у барменській творчості, багато клієнтів, цікавого спілкування і достатку в житті!

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продають до 50% фальсифікованого алкоголю. Навіть у великих онлайн-магазинах купівля спиртного може бути ризикованим кроком.

За матеріалами: pozdravok.ru.