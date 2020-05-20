З Днем банкіра 2020: смс, картинки, привітання у віршах та прозі
Щороку 20 травня в Україні відзначається День банківських працівників. Це свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 6 березня 2004 року.
День банківського працівника – це гарний привід привітати друзів, близьких і знайомих, чия робота пов'язана з роботою української банківської системи. У День банкіра OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, листівки, смс та відео.
Привітання з Днем банкіра в смс, віршах і прозі
Кто всегда в заботах,
Кроме дней субботних?
Посмотрите, вот он –
Банковский работник!
Пусть хранятся деньги
Не в стеклянной банке –
Ты такой надежный,
Как броня на танке!
Будь же всегда здоров и весел,
Больше удач за хвост лови,
Много желаем в жизни песен,
И улыбок, и любви!
***
Ваш праздник профессиональный
Пусть Вам награды принесет –
Любовь родных и верность дальних...
Ну и, конечно же, почет!
***
Кожен працівник банку знає,
Що в цей день свято він відзначає!
Що його чекають частування, подарунки,
А іноді і надбавки до зарплати!
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Поздравляю с Днем банковского работника Украины! Легкого и интересного труда, положительных результатов в любимой сфере и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желанного!
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Вітаю з Днем банківського працівника і від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.
Картинки до Дня банкіра 2020
Відео з привітаннями в День банкіра
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За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.