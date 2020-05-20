З Днем банкіра 2020: смс, картинки, привітання у віршах та прозі

Щороку 20 травня в Україні відзначається День банківських працівників. Це свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 6 березня 2004 року.

День банківського працівника – це гарний привід привітати друзів, близьких і знайомих, чия робота пов'язана з роботою української банківської системи. У День банкіра OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, листівки, смс та відео.

З Днем банківського працівника 2020

Привітання з Днем банкіра в смс, віршах і прозі

Кто всегда в заботах,

Кроме дней субботних?

Посмотрите, вот он –

Банковский работник!

Пусть хранятся деньги

Не в стеклянной банке –

Ты такой надежный,

Как броня на танке!

Будь же всегда здоров и весел,

Больше удач за хвост лови,

Много желаем в жизни песен,

И улыбок, и любви!

***

З Днем банкіра otkritkiok.ru

Ваш праздник профессиональный

Пусть Вам награды принесет –

Любовь родных и верность дальних...

Ну и, конечно же, почет!

***

Кожен працівник банку знає,

Що в цей день свято він відзначає!

Що його чекають частування, подарунки,

А іноді і надбавки до зарплати!

***

Привітання з Днем банкіра komr.gov.ua

Поздравляю с Днем банковского работника Украины! Легкого и интересного труда, положительных результатов в любимой сфере и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желанного!

***

Вітаю з Днем банківського працівника і від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.

Картинки до Дня банкіра 2020

Картинки "з Днем банкіра"

День банкіра: картинки і смс vk.volyn.ua

Гіфка до Дня банкіра pozdravok.ru

Анімаційні привітання з Днем банкіра pozdravok.ru

СМС до Дня банкіра otkritkiok.ru

Побажання в День банкіра 2020 otkritkiok.ru

Відео з привітаннями в День банкіра

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За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.

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