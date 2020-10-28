З Днем бабусь і дідусів: зворушливі привітання, вірші, картинки і відео

День бабусь і дідусів в Україні святкують щороку 28 жовтня. Хоча це свято й не є офіційним, на даний час воно відзначається більш ніж у 30 країнах світу.

Вперше День бабусь і дідусів відзначили 2009 року. Ідею свята запропонувало Квіткове бюро Голландії. Цього дня прийнято вітати своїх бабусь і дідусів, дарувати квіти й подарунки на знак поваги до старшого покоління. До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День бабусь і дідусів

Рідна бабуся, милий дідусь,

У праці роки пролетіли,

Неначе ластівки в блакить,

Хай серце ваше молодіє,

Душа хай піснею бринить.

Бажаєм жити довгі роки,

Не знати горя й біди,

Бажаєм щастя і здоров’я

Сьогодні та завтра.

***

С Днем бабушек и дедушек

Сегодня поздравляю,

Здоровья и активности

Вам от души желаю.

Пусть внуки дарят радость,

Всегда вас вдохновляют,

Идеи креативные

Пусть вас не покидают.

***

Здоров’я, радості бажаємо,

Душевної сили про запас,

Дякуємо вам, рідні,

За все, що зробили для нас,

За невпинні турботи,

За мир сімейного тепла,

Дай Бог, щоб у всьому вам І надалі гарною днина була.

***

Самой лучшей бабушке

Не болеть желаю я,

Вкусно печь оладушки,

Жить, уюту радуясь.

Дедушка любимый мой,

Будь всегда весёлым ты,

Крепким, будто б молодой,

Чтобы пыл твой не остыл.

***

Вы внуков обожаете

И все им позволяете,

С любовью их целуете

И всячески балуете.

Вас поздравляем с праздником

И пусть наши проказники

Вас ценят, понимают

И тоже обожают.

***

Бабушек и дедушек любимых

В этот праздник нежно поздравляем,

Дней вам самых добрых и счастливых

На все годы искренне желаем.

Чтоб на ваше крепкое здоровье

Жалобы вовек не поступали,

И всегда заботой и любовью

Вас родные внуки окружали.

***

Ви дуже багато бачили,

Величезний досвід за спиною.

Я в цей день Вам побажаю

Жити зі спокійною душею.

Купатися Вам в любові, турботі

Людей коханих, дорогих.

Щоб були Ви завжди в пошані,

Проблем не знали жодних.

***

Дорогие мои бабуля и дедуля, я искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и достойной пенсии, чтобы вы могли жить в свое удовольствие! Пускай каждый ваш денек будет наполнен радостью, добром и любовью! Цените и берегите друг друга! Люблю вас!

***

У День бабусь і дідусів щиро хочу побажати миру і щастя, добра і блага. Нехай онуки гріють серце своєю любов'ю і радують душу своїми успіхами. Бажаю міцного здоров'я і незмінного статусу найкращою бабусі і самого кращого дідуся.

Листівки та картинки до Дня бабусь і дідусів

Листівка в День дідусів і бабусь @TheMikeLiPetri

Привітання з Днем дідусів і бабусь radiotrek.rv.ua

Картинка в День дідусів і бабусь Pinterest

Побажання в День дідусів і бабусь kartinki-life.ru

Гарна листівка в День дідусів і бабусь abzac.news

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо головні принципи дієти, яка уповільнює старіння. Серед них – вуглеводне харчування, споживання великої кількості фруктів, рідини та інші.

За матеріалами: pozdravok.ru, joy-pup.com.