З Днем автомобіліста: кумедні привітання і картинки

День автомобіліста в Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня. 2020 року він припадає на 25 жовтня.

Це професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України, яке було засновано 1993 року указом президента Леоніда Кравчука. До свята OBOZREVATEL підготував кумедні смс, вірші, картинки, листівки та відео та привітаннями.

День автомобіліста: смс, вірші та проза

Тобі хочу я побажати

Ніколи не сумувати,

У пробках довго не стирчати,

У ДТП не потрапляти,

І аварій не зустрічати.

Завжди дорогу знати,

І постового не зустрічати.

Права, техпаспорт не втрачати,

У любові і щасті потопати,

Проблем з фінансами не знати,

І у всьому завжди перемагати!

***

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

***

Ти машину свою знаєш,

Немов сам її зібрав.

По дорогах розтинаєш,

Ніби професіонал.

Вітаю я, коханий,

З днем водія тебе.

Нехай твій "кінь" неприборканий

Не підводить ніколи!

***

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

Чтоб любимая машина

Меньше кушала бензина.

С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

И, конечно, при колесах,

Быстро чтоб решать вопросы!

***

Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

Та без керма себе не уявляє, –

У святковий день привітати ми хочемо,

І нехай подовше свято триває,

Удачі й щасливої дороги

Бажаємо всім у День автомобіліста!

***

Желаю тебе лишь зеленого света,

Отличной дороги зимою и летом,

Поломок не ведать, аварий не знать,

ГАИ на маршруте вовек не встречать,

Попутного ветра, комфорта в пути.

Всегда с настроеньем баранку крути!

***

Собою задоволений і впевнений,

Не раз дорогою перевірений.

Ти за кермом – шикарний мен,

А для жінок – просто супермен!

Нехай мчить авто вперед, до мрії,

Адже варто лише захотіти,

Все збудеться, до чого прагнеш

І буде в житті, чим пишатися!

***

Пусть будет ровною дорога,

Погода пусть не подведет

Уходит пусть с души тревога

Пускай тебе всегда везет.

Тебя сердечно поздравляю,

Водитель самый ты крутой.

Здоровья крепкого желаю

Иди вперед ты за мечтой!

***

Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладкої дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повного бака! Нехай ваші чотириколісні помічники завжди сито бурчать, заводяться з півоберта і радують відмінною їздою своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!

***

С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулем, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

***

Тільки надійних попутників, легких доріг, комфортного пересування, впевненості в собі, високого рівня безпеки, найяскравіших моментів у житті, вічного позитиву, мотивації, досягнень, бажаного результату.

***

Пускай все твои поездки будут удачными и приносят только положительные эмоции, чувство легкости и новые открытия! Пусть твой автомобиль всегда будет твоим "железным другом", который никогда не подведет и верно довезет до нужного пункта назначения!

Картинки і листівки до Дня автомобіліста

З Днем автомобіліста: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.