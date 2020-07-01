З Днем архітектора 2020: привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки

У середу, 1 липня, відзначається День архітектури України. Це свято було засновано 1995 року указом президента Леоніда Кучми.

У День архітектора прийнято вітати працівників української архітектури, цього дня їм присуджують та вручають державні премії. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки.

З Днем архітектури України: смс, вірші та проза

Велична легкість стін,

Барокко і метал модерну,

Історія застигла в камені

Від Риму і до Комінтерну.

Готичних соборів шпиль

На портиках загрожують скульптури

Послання і унікальний стиль –

Ось це мета архітектури.

Вкарбувалися в глиб душі до дна,

І залишається в пам'яті народній,

За красу, що дарує нам вона

Привітаємо архітекторів сьогодні.

***

Колони, портики і шпилі –

Архітектура різних стилів.

Собори, будівлі, проспекти –

Сплеск думки, зодчества проекти.

Каріатиди і атланти –

Сліди застиглого таланту.

У польоті завмерлі звуки.

Плоди будівельної науки,

Чарівних снів зображення,

Вільної думки вираз.

проектувальників мистецтво

В серцях людських розбудить почуття:

Благоговіння, блаженство,

Незбагненність, досконалості.

Фантазії людський політ

У шедеврах кам'яних живе.

***

День архітектури України був заснований в 1995 році

День архитектуры

Мы радостно встречаем,

И всех, кто с нею жизнь связал,

Сердечно поздравляем.

Архитектуре на страшны

Ни годы, ни столетия,

Она хранит память веков,

Культурное наследие.

***

Вітаю з Днем архітектури України і бажаю цікавих задумок у діяльності, приголомшливих ідей у творчості, чудових миттєвостей у житті. Нехай ідеально поєднуються деталі і стилі, нехай витончено і чудово виглядає будь-яке твоє спорудження і будь-яка конструкція.

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С Днем архитектуры! Желаю много путешествовать по всему миру и наслаждаться уникальными произведениями архитектуры каждой страны, желаю ловить вдохновение от каждого памятника и шедевра архитектуры, желаю и в своей жизни с каждым днем проектировать и строить крепкие стены счастья, возводить высокие колонны любви!

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Вітаю тебе з Днем архітектури. Бажаю своїми мріями і надіями, фантазіями і посмішками створювати дивовижний внутрішній світ в улюбленому стилі архітектури, бажаю міцних стін у твого щастя, романтики і радості на даху твого будинку, неперевершеного таланту зодчого і невичерпного ентузіазму в серці.

Картинки і листівки до Дня архітектури

Листівка з Днем архітектури Pinterest

Картинка до Дня архітектури Pinterest

Привітання з Днем архітектури Pinterest

День архітектури: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.