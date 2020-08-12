З Днем археолога 2020: найкращі привітання, смс, картинки та листівки
День археолога в Україні відзначається щорічно 15 серпня. Свято було встановлено 2008 рокуі указом президента Віктора Ющенка, "враховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію археологічної спадщини України...".
До свята OBOZREVATEL зібрав оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
День археолога: смс, вірші та проза
Археолог, пусть твой труд
Дарит новые находки,
К цели пусть ведет маршрут,
Чтобы удались раскопки!
Будь здоров и полон сил,
Счастлив будь и улыбайся,
Чтобы радость мир дарил,
Каждым мигом наслаждайся!
***
Для вас цінна найменша знахідка,
З неї ви дізнаєтесь побут і звичаї.
Працюєте терпляче і охоче,
Щоб дізнатися правду про минуле.
Цікавих вам розкопок
і знахідок небанальних,
з вашим святом, хлопці,
бути як ви – нетривіально!
***
Тайны прошлого искать
И загадку разгадать,
Чтоб понять, как люди жили,
Как работали, любили.
Вы романтики, мы знаем,
Вас сегодня поздравляем,
Археологам здоровья, счастья,
Радости желаем!
***
Для археологів свято, не застілля,
А рідкісна знахідка старовини,
Наполегливо поставленої мети домагаються,
Таємниці минулого розкривають нам вони.
Ми бажаємо вам цікавих знахідок,
Великої удачі, радості, добра,
Нехай таємне стає відомим,
Нехай вам фортуна посміхається завжди.
***
З Днем археолога. Бажаю кожен день шукати те, що важливо й цікаво, завжди знаходити те, що потрібно й унікально, постійно докопуватися до істини та до дивних знахідок, ніколи не втрачати віри в себе і нюху на велику удачу!
***
Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.
Картинки і листівки до Дня археолога
Відео до Дня археолога
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За матеріалами: pozdravok.ru, depo.ua.