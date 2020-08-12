З Днем археолога 2020: найкращі привітання, смс, картинки та листівки

Свято було встановлено в 2008 році. Фото: Pinterest

День археолога в Україні відзначається щорічно 15 серпня. Свято було встановлено 2008 рокуі указом президента Віктора Ющенка, "враховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, популяризацію археологічної спадщини України...".

До свята OBOZREVATEL зібрав оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

День археолога: смс, вірші та проза

Археолог, пусть твой труд

Дарит новые находки,

К цели пусть ведет маршрут,

Чтобы удались раскопки!

Будь здоров и полон сил,

Счастлив будь и улыбайся,

Чтобы радость мир дарил,

Каждым мигом наслаждайся!

***

Для вас цінна найменша знахідка,

З неї ви дізнаєтесь побут і звичаї.

Працюєте терпляче і охоче,

Щоб дізнатися правду про минуле.

Цікавих вам розкопок

і знахідок небанальних,

з вашим святом, хлопці,

бути як ви – нетривіально!

***

Тайны прошлого искать

И загадку разгадать,

Чтоб понять, как люди жили,

Как работали, любили.

Вы романтики, мы знаем,

Вас сегодня поздравляем,

Археологам здоровья, счастья,

Радости желаем!

***

Для археологів свято, не застілля,

А рідкісна знахідка старовини,

Наполегливо поставленої мети домагаються,

Таємниці минулого розкривають нам вони.

Ми бажаємо вам цікавих знахідок,

Великої удачі, радості, добра,

Нехай таємне стає відомим,

Нехай вам фортуна посміхається завжди.

***

З Днем археолога. Бажаю кожен день шукати те, що важливо й цікаво, завжди знаходити те, що потрібно й унікально, постійно докопуватися до істини та до дивних знахідок, ніколи не втрачати віри в себе і нюху на велику удачу!

***

Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.

Картинки і листівки до Дня археолога

З Днем археолога Фото: galinfo.com.ua

Картинка до Дня археолога Фото: depo.ua

З Днем археолога: листівка Фото: dnabb.org

Привітання з Днем археолога Фото: Pinterest

Відео до Дня археолога

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали всю правду про життя в СРСР в одному фото.

За матеріалами: pozdravok.ru, depo.ua.