З Днем ангела Юрія: смс, картинки, привітання з іменинами у віршах і прозі

У понеділок, 8 червня, православна церква вшановує пам'ять мученика Георгія Нового. Святий Георгій жив у 16 столітті в Болгарії та був жорстоко вбитий мусульманами за відмову зректися християнської віри.

Цього дня власники імені Георгій, а також Єгор та Юрій, відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання з іменинами Юрія: смс, картинки, відео, вірші та прозу.

З Днем ангела Юрія

День ангела Юрія: смс, привітання у віршах і прозі

Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,

Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,

А якщо у Вас є трохи часу та бажання,

То можемо прочитати Вам побажання.

Успіхів на роботі і в сімейному житті,

Дружина і діти щоб не були сумні,

У всьому знайдіть гумор та позитив,

Тоді для Вас світліше стане цей світ.

***

День ангела Юрія 2020 otkritkiok.ru

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

***

Іменини Юрія maximum.fm

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Юро, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

***

С Днем ангела, Юрочка! Пусть каждое мгновение тебе приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

***

Привітання з Днем ангела Юрія otkritkiok.ru

Доброго й милого Юрія сегодня хочу прівітаті з іменінамі. Я бажаю тобі вільного и щасливого плавання в морі успіху й кохання, відмінного настрою и Неймовірно міцного здоров'я.

***

Нехай під крилами своими

Юрія ангел береже,

Дарує лиш пріємні миті,

І частку добра хай пішли.

Картинки до Дня ангела Юрія

Іменини Юрія 2020 maximum.fm

Гіф з Днем ангела Юрія otkritkiok.ru

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Картинки в іменини Юрія otkritkiok.ru

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Іменини Юрія: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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