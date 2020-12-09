З днем ангела Юрія: привітання, картинки і відео

Власники імен Юрій, Георгій та Єгор у середу, 9 грудня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця.

Юрій і Єгор – форми імені Георгій, яке в перекладі з грецької означає "хлібороб". До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в день ангела Юрія, Єгора і Георгія

Юрій – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

***

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,

Щоб збувалися найскладніші мрії,

Надихайся та всепланово рости,

Все, що шукаєш – легко знайти.

І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,

В голові, в родині тотального порядку.

***

Юра, хочу я тебе пожелать,

Быть самым счастливым на этой планете,

Всех целей и планов своих достигать,

Не знать неудач и печали не встретить.

И радость тебя пусть в осаду возьмет,

Проблем даже близко не подпускает,

И пусть в каждом дне тебе крупно везет,

И крепко удача тебя обнимает!

***

Пусть на все хватает силы,

Не угаснет пусть напор,

Будь решительным и крепким,

Бесподобный наш Егор.

Мы побед тебе желаем,

Чтобы первым был во всем,

Чтоб здоровье, сила воли

Били, как всегда, ключом.

***

Зі святом, Юрії, Єгори та Георгії! Нехай підкорені вам будуть всі вершини, щоб під ногами були гори, а горизонти йшли вдалину, розширювалися і давали можливість для подорожей і нових перемог. Успіхів запаморочливих, а посмішок тільки щирих!

***

Дорогий Юрію, вітаю тебе з днем ангела. Від щирого серця бажаю бравих сил, удачі, гарних вчинків, приголомшливих ідей, добрих справ, щирого кохання та оптимістичного настрою.

***

Поздравляю с именинами Юрия и желаю удачи во всех сферах жизни. Пусть каждый твой друг гордится знакомством с тобой, рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни оказываются лишь успешные дни, недели и месяцы.

Картинки і листівки в іменини Юрія, Єгора і Георгія

З днем ангела Георгія Pinterest

Привітання з днем ангела Юрія facedobra.com

З днем ангела Георгія, Юрія і Єгора neolove.ru

Відео до дня ангела Юрія, Єгора і Георгія

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких традицій дотримуються віряни в Юріїв день і що не можна робити у свято. Так, до святого Георгія Побідоносця моляться про захист сімейного вогнища і здоров'я домашніх тварин.

За матеріалами: pozdravok.ru.