З Днем ангела Юлії: привітання у віршах, картинках, смс та відео
Православні віряни 16 травня вшановують пам'ять преподобної Іуліанії Московської. Свята жила в 14 столітті і була ігуменею Московського Олексіївського монастиря.
Цього дня також всі дівчата й жінки на ім'я Юлія відзначають свої іменини. До Дня ангела Юлії OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, відео та листівки.
Привітання з Днем ангела Юлії у віршах і прозі
От души тебя, Юлечка, поздравляем,
И в день ангела искренне желаем,
Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,
Пусть мечты твои все сбудутся.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пускай удачу, подарит счастья птица,
Будь любимой и желанной всегда,
Пусть судьба наградит тебя сполна.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Юлії побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Вітаю з Днем Ангела, Юлічко! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Поздравляю от всей души с Днем ангела, Юлечка. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливых рассветов и солнечного настроения, красивых закатов и невероятной радости души.
Картинки до іменин Юлії
Відео з привітаннями до Дня ангела Юлії
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За матеріалами: pozdravik.ru, lux.fm.