З Днем ангела Юлії: привітання у віршах, картинках, смс та відео

Православні віряни 16 травня вшановують пам'ять преподобної Іуліанії Московської. Свята жила в 14 столітті і була ігуменею Московського Олексіївського монастиря.

Цього дня також всі дівчата й жінки на ім'я Юлія відзначають свої іменини. До Дня ангела Юлії OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання у віршах і прозі, відео та листівки.

З іменинами Юлії maximum.fm

Привітання з Днем ангела Юлії у віршах і прозі

От души тебя, Юлечка, поздравляем,

И в день ангела искренне желаем,

Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,

Пусть мечты твои все сбудутся.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай удачу, подарит счастья птица,

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть судьба наградит тебя сполна.

***

З днем ангела Юлії: гарні привітання otkritkiok.ru

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Юлії побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

З Днем ангела Юлії 2020 otkritkiok.ru

Вітаю з Днем Ангела, Юлічко! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Привітання з Днем ангела Юлії facedobra.com

Поздравляю от всей души с Днем ангела, Юлечка. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливых рассветов и солнечного настроения, красивых закатов и невероятной радости души.

Картинки до іменин Юлії

Гіфка до Дня ангела Юлії otkritkiok.ru

Картинки з Днем ангела Юлії facedobra.com

Анімаційні привітання в День ангела Юлії otkritkiok.ru

Іменини Юлії 2020: привітання зі святом otkritkiok.ru

Побажання з Днем ангела Юлії otkritkiok.ru

СМС до Дня ангела Юлії otkritkiok.ru

Листівки з іменинами Юлії otkritkiok.ru

Іменини Юлії: картинки і смс otkritkiok.ru

Відео з привітаннями до Дня ангела Юлії

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За матеріалами: pozdravik.ru, lux.fm.

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