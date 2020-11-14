З днем ангела Юлії: гарні привітання, картинки та відео
У суботу, 14 листопада, власниці імені Юлія відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхньої святої покровительки мучениці Іуланії Россонської, яка прийняла мученицьку смерть за часів імператора Максиміана Галерії (305-311).
До іменин Юлії OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
Вірші, проза та смс в день ангела Юлії
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела, Юля, найкращі привітання!
***
Желаю радости и смеха,
Веселья, благ земных, добра,
Много побед тебе, успеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай легко, милая Юля,
Твои сбываются мечты,
Чтоб в счастье ты всегда тонула,
Живя без бед и суеты!
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Юлі нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Поздравляю тебя, Юля!
Пусть мечты осуществятся,
В сердце радость лишь бушует
И немыслимое счастье.
Руки близких пусть поддержат,
Веселят друзья беспечно,
А загадочная нежность
Длится в жизни твоей вечно!
***
Нехай під крилами своїми
Юлю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Дорогая Юлия,
Мы Вас поздравляем!
В жизни процветания
От души желаем!
Сказочных мгновений,
Превосходных новостей,
Оптимизма и задора,
Потрясающих идей.
Замечательных друзей
И в делах успеха.
А так же морщинок,
Но только от смеха!
***
Хай Юлю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Юлечка, от всего сердца желаю тебе много радости и счастья! Пусть каждый день будет полон везения, красочных моментов и новых возможностей! Желаю тебе всегда купаться в роскоши и жить так, как хочется! Пускай все твои желания сбываются, словно по мановению волшебной палочки!
***
Юлечко, ти, немов прекрасна квітка, така гарна й ніжна! Завжди залишайся такою жіночною, усміхненою і щасливою! Нехай твої серце і душа будуть сповнені любові, добра і гармонії! Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися, адже виконання бажань – це величезна радість!
***
Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.
Листівки та картинки до дня ангела Юлії
Відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru.