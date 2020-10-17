З днем ангела Володимира: гарні листівки і відео з привітаннями

Володарі імені Володимир в суботу, 17 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять їхнього покровителя – чудотворця, благовірного князя Володимира Ярославича Новгородського.

До свята OBOZREVATEL підготував гарні привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

День ангела Володимира: смс, вірші та проза

Владимир, с днем ангела тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Здоровья крепкого, сил, удачи,

И настроения прекрасного в придачу.

Будь на лихом коне всегда,

Чтоб приветливой была судьба,

Чтоб любили тебя, понимали,

Чтоб друзья надежные окружали.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

С личным праздником, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поет весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поется легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всем везло.

***

Хай добрий Ангел береже вовік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Добрый ангел в дверь твою стучится,

Праздник именин отмечаешь,

Всем твоим желанием, Владимир, желаем сбыться,

Печаль пусть адрес твой забывает.

Пусть мудрость принесут тебе года,

Чтоб жизнь текла, как полная река,

О прошлом никогда не жалей,

Чтоб все отлично было в судьбе твоей.

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Сегодня твой день ангела, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!

***

З днем ангела, Володимире! Вір у свої мрії, досягай їх, завжди залишайся на висоті, щоб не траплялося. Нехай у тебе буде виходити все найкращим чином, який тільки є.

***

Поздравляю с Днем Владимира. Желаю мудрости, здоровья, крепких сил, а также уважения, любви, достатка. Пусть каждый день будет великим и успешным, пусть каждый миг дарит улыбку и добро. Желаю оставаться мужественным человеком, не знающим страхов и бед!

***

Вітаю з днем ангела Володимира. Бажаю, щоб ангел-хранитель з тобою був завжди і всюди, щоб тобі, Володя, корилась будь-яка вершина і будь-яка глибина. Бажаю здоров'я і любові, а також мужності, гармонії і щастя.

Картинки і листівки до дня ангела Володимира

Іменини Владмир: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.